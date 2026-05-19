Bộ CHQS tỉnh đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi Quân khu 4

​Sau hai ngày tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, chiều 19/5/2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.

Toàn cảnh buổi lễ bế mạc.

Trong thời gian từ ngày 18 đến 19/5/2026, 43 thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương thuyết trình (gồm bản Word và trình chiếu); thực hành thuyết trình; thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, các thí sinh của Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nội dung thi.

Đại uý Nguyễn Công Huy, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, cơ giới, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá (Thứ 3 từ trái qua) xuất sắc giành giải Nhất hội thi.

Kết quả đồng chí Đại úy Nguyễn Công Huy, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Cơ giới thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh xuất sắc giành giải Nhất; Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đạt giải Khuyến khích; 03/03 đồng chí tham gia hội thi đều đạt chứng nhận Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu.

Ban Tổ chức trai giấy chứng nhận Báo cáo viên giỏi cho các Thí sinh tham gia Hội thi.

Kết quả đạt được khẳng định năng lực, bản lĩnh của đội ngũ báo cáo viên của Bộ CHQS tỉnh và góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Phương (CTV)