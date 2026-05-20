Hàn Quốc - Mỹ dự kiến thành lập nhóm công tác triển khai thỏa thuận cấp cao về hạt nhân và hợp tác an ninh

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách chính trị Allison Hooker sẽ dẫn đầu một phái đoàn liên ngành đến Hàn Quốc trong vài tuần tới để thành lập nhóm công tác song phương, nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Park Yoon-joo và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách chính trị Allison Hooker bắt tay tại cuộc Đối thoại chiến lược giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc – Mỹ, tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở quận Jongno, Seoul, tháng 10 năm 2025. Ảnh: Yonhap.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/5 (giờ địa phương) cho biết nội dung triển khai bao gồm việc thực hiện các thỏa thuận được thống nhất trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 năm ngoái và các tài liệu chung về hợp tác song phương. Các thỏa thuận này được nêu trong “tài liệu chung” về hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai nước.

Về lĩnh vực an ninh, hai bên đang thúc đẩy các dự án chiến lược lớn, trong đó có phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cùng với việc mở rộng quyền liên quan đến làm giàu urani dân sự và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng phục vụ mục đích hòa bình.

Theo tài liệu do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trình lên Quốc hội, Hải quân Hàn Quốc đã chính thức đề nghị Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân phê duyệt các yêu cầu tác chiến đối với chương trình tàu ngầm hạt nhân, bao gồm mục tiêu năng lực, quy mô lực lượng và lộ trình triển khai.

Quốc kỳ Hàn Quốc và Mỹ tung bay cạnh nhau tại Yongin, Hàn Quốc, ngày 23/8/2016. Ảnh: Reuters.

Một kế hoạch tổng thể của chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ được công bố trong tháng này, trong đó xác định nguyên tắc đóng tàu và các hướng dẫn về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận tăng cường quan hệ đồng minh Hàn – Mỹ, trong đó Washington tái khẳng định cam kết răn đe mở rộng.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác kinh tế và các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và các tuyến hàng hải quốc tế, trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phía Hàn Quốc cũng thông tin về hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc – Nhật Bản tuần này tại Andong, tái khẳng định định hướng tăng cường quan hệ với Tokyo và thúc đẩy hợp tác ba bên với Mỹ.

Thanh Hằng

Nguồn: Arirang news.