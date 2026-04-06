Nhật Bản cân nhắc bổ sung xả dự trữ dầu quốc gia vào tháng 5

Do tác động của tình hình Trung Đông, lượng nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản đã giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại trên diện rộng. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét bổ sung việc xả dự trữ dầu quốc gia vào tháng 5, với khối lượng tương đương khoảng 20 ngày tiêu thụ của nước này.

Tin liên quan: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất xả kho dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

Nhật Bản cân nhắc bổ sung xả dự trữ dầu quốc gia vào tháng 5. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tính đến cuối năm 2025, tổng lượng dự trữ dầu trong nước tương đương 254 ngày tiêu thụ. Do hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz bị cản trở, từ ngày 16/3, Chính phủ Nhật Bản đã xuất kho tổng cộng khoảng 80 triệu thùng dầu, tương đương nhu cầu trong 45 ngày - mức xả lớn nhất kể từ khi Nhật Bản thiết lập cơ chế dự trữ dầu quốc gia vào năm 1978.

Tuy nhiên, động thái này chưa làm dịu bớt lo ngại của các ngành liên quan về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Các tổ chức trong ngành dầu mỏ kêu gọi Chính phủ tiếp tục bổ sung nguồn dự trữ ra thị trường, trong khi lĩnh vực y tế thúc giục bảo đảm nguồn cung naphta. Naphta là sản phẩm được chế biến từ dầu thô, là nguyên liệu then chốt để sản xuất các vật tư y tế như thiết bị liên quan đến lọc máu, găng tay y tế và ống tiêm. Giới chuyên gia nhận định, nếu tình trạng hiện nay kéo dài, Nhật Bản có thể đối mặt với “khủng hoảng naphta” vào tháng 6, đe dọa sức khỏe của nhiều bệnh nhân.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời các nguồn tin cho biết, Chính phủ nước này đang tìm cách vận chuyển dầu thô thông qua các tuyến thay thế không đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường nhập khẩu từ các khu vực ngoài Trung Đông. Dự kiến, lượng nhập khẩu dầu thô trong tháng 5 có thể đạt khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước; phần thiếu hụt sẽ được bù đắp bằng việc tiếp tục xả dự trữ dầu quốc gia. Kế hoạch này hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định: “Nhật Bản hiện có lượng dự trữ dầu đủ dùng trong khoảng 8 tháng, và việc tìm nguồn cung ứng thay thế đang tiến triển đều đặn. Ảnh: NHK.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định: “Nhật Bản hiện có lượng dự trữ dầu đủ dùng trong khoảng 8 tháng, và việc tìm nguồn cung ứng thay thế đang tiến triển đều đặn. Lượng dầu cần thiết cho toàn Nhật Bản đã được đảm bảo”.

Trong tháng 3, lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản đạt khoảng 52,03 triệu thùng, giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013. Phần lớn lượng dầu cập cảng trong tháng này đã được vận chuyển trước khi xảy ra các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran; dự báo từ tháng 4 trở đi, lượng nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.