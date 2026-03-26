Ngoại trưởng G7 họp tại Pháp trong bối cảnh nhiều thách thức an ninh và kinh tế

Ngày 26/3, ngoại trưởng các nước Nhóm G7 đã nhóm họp tại Pháp trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, với các vấn đề nổi bật như xung đột tại Ukraine, căng thẳng liên quan đến Iran và những biến động trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Giới quan sát nhận định, hội nghị lần này là dịp để các nước G7 trao đổi quan điểm, tìm kiếm tiếng nói chung trong bối cảnh môi trường quốc tế tiếp tục có nhiều biến động.

Ảnh: Reuters

Hội nghị kéo dài hai ngày được tổ chức tại tu viện Abbaye des Vaux-de-Cernay, cách Paris khoảng 40 km, với sự tham gia của đại diện các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, một số nền kinh tế lớn như Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc và Saudi Arabia cũng được mời tham dự.

Theo giới chức châu Âu, một trong những nội dung trọng tâm là trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm làm rõ định hướng của Washington liên quan đến các hoạt động tại Trung Đông, cũng như triển vọng đối thoại nhằm giảm căng thẳng.

Bản đồ eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tình hình tại Eo biển Hormuz – khu vực có vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Những gián đoạn tại đây được cho là có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường dầu mỏ và kinh tế thế giới.

Về vấn đề Ukraine, các nước châu Âu dự kiến tái khẳng định sự ủng hộ đối với Kiev, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Nga. Một số quan chức cũng bày tỏ quan ngại về khả năng tiến trình đàm phán có thể dẫn tới những thỏa thuận chưa đáp ứng đầy đủ lợi ích của Ukraine.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh nội bộ G7 được cho là có những khác biệt nhất định về cách tiếp cận các vấn đề toàn cầu. Do đó, các bên không đặt mục tiêu xây dựng một tuyên bố chung toàn diện như thông lệ trước đây, nhằm tránh làm gia tăng bất đồng.

Ngoài các vấn đề an ninh, chương trình nghị sự còn bao gồm các nội dung về kinh tế toàn cầu, cân bằng thương mại và tăng cường hợp tác đa phương. Pháp kỳ vọng kết quả thảo luận sẽ góp phần chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào năm tới.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters