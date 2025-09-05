Ngày khai trường đặc biệt

Hòa trong không khí vui tươi của cả nước đón chào ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5/9, hơn 950 nghìn học sinh (HS) toàn tỉnh Thanh Hóa hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Đây là lễ khai giảng đặc biệt khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức đồng thời với Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Buổi lễ được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Cô, trò Trường tiểu học Quảng Tâm, phường Quảng Phú thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khải giảng năm học mới 2025-2026.

Từ sáng sớm, không khí của ngày hội đến trường đã hiện hữu trong mỗi gia đình. Trên khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng, ven biển đến trung du, miền núi, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những em HS mặc trên mình bộ quần áo đồng phục mới, phấn khởi đến trường. Ở các trường tiểu học, chúng ta dễ dàng bắt gặp ánh mắt háo hức chờ đón lễ khai giảng của các em nhỏ khi bước vào lớp 1, cùng ánh mắt dõi theo từng bước chân con của các bậc phụ huynh. Các thầy, cô giáo cũng tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại khi lần đầu tiên trong lịch sử, gần 1,7 triệu thầy, cô giáo và 30 triệu HS, sinh viên thuộc tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ cùng chào cờ, hát Quốc ca tại một thời điểm, chào đón năm học mới.

Học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh dự lễ khai giảng năm học mới.

Vinh dự là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, thầy, trò Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành không giấu nổi niềm vui, xúc động và tự hào khi được dự một lễ khai giảng chưa có trong tiền lệ.

Thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu Trường THCS Trần Mai Ninh chia sẻ: "Hào hứng, phấn khởi và tự hào, đó làm cảm xúc của cá nhân tôi cũng như tập thể sư phạm nhà trường khi được hòa chung vào không khí náo nức của ngày khai trường đặc biệt năm nay. Ngay trước thềm năm học mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71 NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, tăng cường đầu tư, có cơ chế đặc thù và chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ nhà giáo, đồng thời xây dựng nền giáo dục mở, công bằng, chất lượng và toàn diện. Đây là định hướng lớn, tạo hành lang quan trọng để sự nghiệp giáo dục nước nhà nói chung, giáo dục Thanh Hóa nói riêng vươn tới những tầm cao mới. Với khí thế đó, thầy, trò Trường THCS Trần Mai Ninh quyết tâm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW, phát huy truyền thống hiếu học, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của HS Trần Mai Ninh với khẩu hiệu hành động: “Tự tin - Trách nhiệm - Hội nhập - Thành công”.

Cô, trò Trường tiểu học Quảng Tâm trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026.

Tại Trường tiểu học Quảng Tâm, phường Quảng Phú, trước khi bước vào buổi lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc và nghe những lời nhắn nhủ, dặn dò của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà trường đã tổ chức hoạt động chào đón các em học sinh lớp 1. Trong tiếng nhạc của những bài hát chào mừng năm học mới, đông đảo HS, giáo viên và phụ huynh đã có mặt rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Những cô bé, cậu bé lớp 1 dù còn bỡ ngỡ khi lần đầu tiên dự lễ khai giảng ở ngôi trường mới nhưng đã tự tin hơn trong sự cổ vũ, động viên của các anh chị đi trước và cô giáo chủ nhiệm.

Ngày hội đến trường đã không còn là niềm vui của riêng HS và các thầy, cô giáo mà còn là niềm vui của các bậc phụ huynh, bởi họ gửi gắm nhiều hy vọng vào ngôi trường nơi con em mình học tập. Chị Hoàng Thị Huệ, một phụ huynh HS Trường tiểu học Quảng Tâm chia sẻ: “Lần đầu tiên đưa con vào lớp 1 và cũng là lần đầu tiên chứng kiến lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến với quy mô toàn quốc, tôi và các bậc phụ huynh cảm thấy rất hứng khởi. Chúng tôi luôn kỳ vọng và mong muốn chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và các nhà trường sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất, nuôi dưỡng, ươm những mầm xanh cho tương lai của đất nước”.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ, chung tay của các tổ chức, cá nhân... và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thầy, trò các nhà trường trên địa bàn xã Yên Nhân - nơi vừa phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đã có một ngày khai trường đầy ý nghĩa và ấm áp.

Em Lương Bảo Hùng cùng bà (ở xã Yên Nhân) trên đường đến trường dự khai giảng.

Tạm gác lại những lo toan, mất mát, ngay từ sáng sớm, trên con đường còn ngổn ngang bùn đất do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, các bậc phụ huynh, các em HS của xã Yên Nhân lại nô nức đổ về các điểm trường để đón chào một năm học mới. Khác với những năm trước, năm nay nhiều HS đến trường với sự mất mát không hề nhỏ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng vượt lên mọi khó khăn, vất vả, tất cả các em đều được xúng xính trong bộ đồng phục mới. Gương mặt các em HS và cả phụ huynh đều thể hiện rõ niềm vui, sự tin tưởng, phấn khởi bước vào năm học mới.

Em Lương Bảo Hùng, HS lớp 3, Trường tiểu học Yên Nhân I chia sẻ: “Vì đường bùn đất rất khó đi nên sáng nay em cùng bà xuống trường từ rất sớm để kịp dự lễ khai giảng với các bạn và thầy, cô. Xuống trường được các thầy, cô quan tâm, chăm sóc tận tình em cảm thấy rất vui”.

Trước khi đưa con đến trường, chị Lò Thị Hiếm, ở bản Khong, xã Yên Nhân không quên dặn dò: “Lũ dữ cuốn trôi hết nhà mình, mình không còn nhà ở, nhưng còn Nhà nước quan tâm và chăm lo cho mình, cho dân bản, vì vậy, con đến trường phải chăm chỉ học hành, nghe lời thầy, cô giáo để trở thành người tốt”. Lời dặn của chị Hiếm đối với con trong ngày khai trường khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Có lẽ đây cũng sẽ là động lực để con chị vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Khác với lễ khai giảng của những năm học trước, lễ khai giảng năm nay là một trải nghiệm mới, hết sức đặc biệt của hơn 1 nghìn HS và giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Hoằng Hóa. Mọi hoạt động trong ngày khai trường đều hướng về chiếc màn hình LED đặt ngay ở vị trí trung tâm sân trường được kết nối trực tuyến với lễ khai giảng chung do Bộ GD&ĐT tổ chức tại đầu cầu Hà Nội. Khi âm thanh hùng tráng của bài Quốc ca vang lên, những đôi mắt hân hoan, háo hức, chăm chú quan sát và cùng cất tiếng ca thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa.

Cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa - người đã chứng kiến 25 mùa khai giảng ở ngôi trường này, xúc động chia sẻ: “Chưa bao giờ chúng tôi dự lễ khai giảng có kết nối với sự kiện quan trọng tại Thủ đô Hà Nội như thế này. HS và giáo viên cùng thực hiện chung nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nghe tiếng trống khai giảng, nghe lời chúc mừng năm học mới qua sóng truyền hình, mỗi người có cảm nhận riêng, song tựu chung vẫn cảm xúc tự hào khi biết mình đang hòa mình vào “dòng chảy lớn” của giáo dục nước nhà”.

Không khí khai giảng tại Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hoá hay các cơ sở giáo khác trong tỉnh thêm phần ý nghĩa với những thông điệp được gửi gắm từ “màn hình khai giảng”. Tất cả tạo nên một sự kết nối đặc biệt, sự thống nhất giữa Trung ương và địa phương, giữa truyền thống và hiện đại. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách địa lý dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình thầy trò, tình bạn và niềm tin, khát vọng vươn lên trong học tập và rèn luyện để ngày mai tươi sáng hơn.

Lễ khai giảng năm nay khá đặc biệt và chưa có trong tiền lệ - đây sẽ là một kỷ niệm không thể quên của cả thầy và trò trên khắp mọi miền đất nước. Sau lễ khai giảng, các nhà trường, các em HS bắt đầu năm học mới với niềm tin và khí thế mới cùng không ít khó khăn, thách thức phải đối diện. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành chức năng cùng ý chí phấn đấu của mỗi cán bộ, giáo viên, HS và sự đồng thuận của Nhân dân, tin tưởng chắc chắn rằng, sự nghiệp “trồng người” của tỉnh tiếp tục “gặt hái” thêm nhiều “quả ngọt”, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

