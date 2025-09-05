Các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ khai giảng “đặc biệt”

Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên cả nước, sáng 5/9, các trường học thuộc tất cả cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khai giảng với nhiều điểm khác biệt so với các năm trước.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sáng nay, tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, cùng với các cấp học mầm non và phổ thông, đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Lễ khai giảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 8h đến 9h30 và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục cả nước. Đây là lần đầu tiên sự kiện được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố.

Sự kiện mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà.

♦ Trường Tiểu học Điện Biên 2 (phường Hạc Thành) tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Điện Biên 2 nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Năm học 2024-2025, với sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, Trường tiểu học Điện Biên 2 tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực dạy học, rèn luyện và phong trào. Học sinh của trường đã đoạt 313 giải cấp thành phố, 151 giải cấp tỉnh và 148 huy chương, giải thưởng; 1 huy chương đồng môn Toán TIMO quốc tế.

Đội ngũ nhà giáo được xây dựng vững mạnh, 98% đạt chuẩn đào tạo, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư khang trang, hiện đại đáp ứng tốt công tác dạy học.

Tại lễ khai giảng, cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Điện Biên 2 đã vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2023-2024; nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Điện Biên 2 theo dõi lễ khai giảng trực tuyến được kết nối với điểm cầu chính tại TP Hà Nội.

♦ Trường Tiểu học, THCS, THPT Fansipan (phường Hạc Thành) cùng cả nước tổ chức lễ khai giảng “đặc biệt" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu TP Hà Nội.

Đặc biệt, tại lễ khai giảng, nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025.

Thầy và trò Trường Tiểu học, THCS, THPT Fansipan thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng.

Trong 5 năm qua, Trường Tiểu học, THCS, THPT Fansipan đã gặt hái được những kết quả đáng tự hào. Với xuất phát điểm 9 lớp, 168 học sinh, 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên (năm học 2020-2021), đến nay nhà trường có 35 lớp với trên 800 học sinh, gần 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thầy và trò Trường Tiểu học, THCS, THPT Fansipan.

Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. 3 năm gần đây, trường có gần 200 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi giao lưu của thành phố Thanh Hóa (cũ). Tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt 89-95%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào trường THCS Trần Mai Ninh trong 2 năm gần đây đạt tỷ lệ 20-25%...

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2025-2026 nhà trường tiếp tục đổi mới, hoàn thiện môi trường học tập, mang đến điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các em học sinh.

Thầy trò Trường Tiểu học, THCS, THPT Fansipan hòa chung không khí khai giảng “đặc biệt” của cả nước.

♦ Tại Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực, thầy và trò hân hoan tham dự lễ khai giảng “đặc biệt” tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại TP Hà Nội.

Thầy và trò Trường CĐ Y dược Hợp Lực hân hoan tham dự lễ khai giảng “đặc biệt” tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại TP Hà Nội.

Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực - doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Từ ngày thành lập tới nay, thầy và trò nhà trường luôn đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt. Nhà trường luôn áp dụng mô hình đào tạo trường - viện, bên cạnh việc học lý thuyết, sinh viên được tham gia thực hành lên tới 70% thời gian học tại 2 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Hợp Lực là Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Số sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ 100% và được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Hợp Lực tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò Trường CĐ Y dược Hợp Lực.

Năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực tuyển sinh đợt 1 gần 400 sinh viên của 8 ngành, nâng tổng số sinh viên của trường lên 1.300 sinh viên. Nhà trường tiếp tục tập trung nguồn lực cho các nghề trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu, phấn đấu trở thành trường cao đẳng trọng điểm của vùng và khu vực Bắc Trung bộ; tầm nhìn đến năm 2030, trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

♦ Tại phường Trúc Lâm, dự và chung vui ngày khai giảng với thầy và trò các nhà trường trên địa bàn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường.

Buổi lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, ý nghĩa, tạo động lực để đội ngũ giáo viên và học sinh toàn phường nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Đồng chí Bùi Tuấn Tự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trúc Lâm dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trúc Lâm.

Năm học 2025-2026, 12 trường học trên địa bàn phường Trúc Lâm có 265 cán bộ, giáo viên và 5.278 học sinh ở 153 lớp. Cùng với xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; phường tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dạy và học, tăng chất lượng giáo dục mũi nhọn và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

♦ Tại xã Cẩm Tú, hơn 5 nghìn học sinh của 11 trường công lập dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Tất cả 11 trường trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2 (mầm non Cẩm Tú, tiểu học Cẩm Tú, tiểu học Cẩm Quý); 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Năm học 2025-2026, xã Cẩm Tú tiếp tục xây dựng, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhiệm vụ dạy học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; duy trì và tăng chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dạy và học, công tác quản lý...

♦ Tại xã Cẩm Thủy, gần 5,9 nghìn học sinh và 356 cán bộ, giáo viên đã chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.

Tại trường THPT Cẩm Thủy 1, đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã tới dự và chung vui ngày khai giảng với các giáo viên và học sinh nhà trường. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo xã đã dự buổi lễ tại các trường: mầm non Cẩm Thủy, mầm non Cẩm Sơn, tiểu học Cẩm Phong, THCS thị trấn và THCS Cẩm Phong.

Lễ khai giảng được các nhà trường tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, năm học 2025-2026, tập thể giáo viên và học sinh trên địa bàn toàn xã tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, công bằng...

♦ Tại xã Vân Du, năm học 2025-2026, toàn xã có trên 4,8 nghìn học sinh theo học tại 12 cơ sở giáo dục công lập, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 4 trường THCS.

Trong năm học 2024-2025 vừa qua, nhiều tập thể trường học trên địa bàn đã đạt thành tích xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen và công nhận Tập thể lao động xuất sắc.

Tại lễ khai giảng sáng nay, các nhà trường đã kết nối trực tuyến để cán bộ, giáo viên và học sinh theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và khai giảng năm học 2025-2026.

♦ Tại phường Tĩnh Gia, gần 16 nghìn học sinh các cấp học trên địa bàn hân hoan dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Chí nhân dịp khai giảng năm học mới.

Hiện nay, trên địa bàn phường Tĩnh Gia có 22 trường (trong đó có 17 trường công lập, 3 trường tư thục do UBND phường quản lý); Trường THPT Tĩnh Gia 1 và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nghi Sơn.

Trong năm học vừa qua, sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nổi bật, trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Trường Tiểu học & THCS Lương Chí đoạt 15 giải, Trường THCS Hải Nhân đoạt 2 giải nhì, Trường THCS Hải Hòa đoạt 1 giải ba.

Năm học 2025-2026, phường sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục coi chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

♦ Tại xã Vĩnh Lộc, lễ khai giảng được các nhà trường trên địa bàn tổ chức trang trọng, chu đáo trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của hơn 9,6 nghìn giáo viên, học sinh các cấp học.

Trước khi tham dự lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp tại điểm cầu trung ương, các nhà trường đã tổ chức các hoạt động riêng như đón học sinh đầu cấp, tặng quà cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao; các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng nhà trường...

Năm học 2025-2026, xã Vĩnh Lộc có 21 trường học trong đó có 1 trường THPT và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

♦ Tại xã Định Hòa, dự lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn có các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo phụ huynh và học sinh.

Năm học 2025-2026, xã Định Hòa có tổng số 4.828 học sinh học tập tại 12 trường, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 4 trường THCS.

Các em học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến tại lớp học.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô mạng lưới trường lớp ở xã Định Hòa được củng cố, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học.

Không khí rộn ràng ngày khai giảng đã khẳng định quyết tâm của giáo dục xã Định Hòa trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

♦ Tại xã Triệu Sơn, dự và chung vui cùng thầy và trò các trường học trên địa bàn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã.

Nghi thức đón học sinh đầu cấp trong lễ khai giảng tại Trường THCS Triệu Thị Trinh, xã Triệu Sơn.

Năm học 2025-2026, xã Triệu Sơn có 19 trường công lập với 14.853 học sinh ở 3 bậc học. Trong đó, bậc mầm non có 1.975 cháu tại 73 nhóm lớp; bậc tiểu học có 3.974 học sinh ở 116 lớp; bậc THCS có 8.904 học sinh với 263 lớp. Gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên đã sẵn sàng cho nhiệm vụ giảng dạy và chăm sóc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Tại các nhà trường, các đồng chí lãnh đạo xã đã gửi lời chúc mừng năm học mới đến đội ngũ nhà giáo và học sinh; đồng thời mong muốn thầy cô tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, học sinh đoàn kết, chăm ngoan, nỗ lực học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

♦ Tại xã Thanh Quân, cùng với học sinh cả nước, 3.148 học sinh của 9 trường thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THCS - THPT trên địa bàn bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường mầm non Thanh Xuân, xã Thanh Quân.

Không khí khai giảng tại các điểm trường diễn ra rộn ràng, cờ hoa rực rỡ, các em học sinh phấn khởi trong niềm vui ngày tựu trường; thầy cô giáo quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trong dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thanh Quân đã trao tặng hoa và quà cho các nhà trường, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng đối với sự nghiệp trồng người.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Quân luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và dành nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; phối hợp cùng các nhà trường và phụ huynh chăm lo cho các em học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số.

♦ Tại xã Thọ Lập, gần 5 nghìn học sinh ở 10 trường học, cơ sở giáo dục công lập thuộc các cấp học trên địa bàn xã hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Học sinh xã Thọ Lập dự lễ khai giảng năm học 2025-2026

Năm học 2025-2026, xã Thọ Lập tiếp tục xây dựng, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đáp ứng nhiệm vụ dạy học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia; duy trì và tăng chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng chất lượng đầu ra cấp THCS, cấp THPT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dạy và học, công tác quản lý, triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” trong các nhà trường; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học.

♦ Tại xã Quảng Bình, hơn 8,5 nghìn học sinh thuộc 4 cấp học hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2025-2026, các trường học trên địa bàn xã Quảng Bình phấn đấu giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Ngay sau lễ khai giảng, các đơn vị ổn định và duy trì nền nếp học tập; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học ngay từ những ngày đầu năm học.

♦ Tại xã Hồ Vương, 15 trường học trên địa bàn cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 với gần 5 nghìn học sinh thuộc tất cả các cấp học.

Học sinh dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THPT Mai Anh Tuấn.

Năm học vừa qua, công tác giáo dục trên địa bàn xã Hồ Vương đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với hàng trăm học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Năm học 2025-2026, xã Hồ Vương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục coi chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới).

♦ Tại Trường Tiểu học và THCS Nga Văn (xã Nga Thắng), sáng nay, 765 học sinh, trong đó có 97 học sinh lớp 1 và 84 học sinh lớp 6 hân hoan bước vào năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nga Văn, xã Nga Thắng dự lễ khai giảng năm học 2025-2026

Trong năm học 2024-2025, Trường Tiểu học và THCS Nga Văn đã đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Trường có 45 học sinh đoạt giải học sinh giỏi các cấp; tập thể nhà trường được UBND huyện Nga Sơn (cũ) công nhận là Tập thể Lao động tiên tiến, Công đoàn nhà trường được công nhận vững mạnh xuất sắc.

Năm học mới với khí thế mới, thầy và trò nhà trường phấn đấu giữ vững, phát huy những thành tích đạt được; đẩy mạnh chuyển đổi số và tập trung giáo dục mũi nhọn để tiếp tục làm rạng danh truyền thống nhà trường, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong xã.

