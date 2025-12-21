Chậm chi trả chế độ thừa giờ cho giáo viên

Do nhiều nguyên nhân như vướng mắc về quy trình, thủ tục và nguồn kinh phí... dẫn đến tình trạng chậm chi trả chế độ thừa giờ cho giáo viên. Thực trạng này đang diễn ra ở nhiều trường học trong tỉnh, kéo dài từ năm này sang năm khác.

Thầy và trò Trường THCS Yên Phú trong giờ học.

Năm học 2025-2026, tính theo định biên, Trường THCS Yên Phú, xã Yên Phú còn thiếu 2 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên đã kéo dài nhiều năm nay, do đó để đảm bảo hoạt động dạy học, giáo viên phải dạy tăng tiết. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, toàn bộ giáo viên nhà trường chưa từng được nhận tiền dạy thừa giờ.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Phú Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Năm học 2025-2026, theo thống kê sơ bộ từ ngày 1/11/2025 đến hết tháng 5/2026, toàn trường sẽ thừa khoảng 1.053 tiết dạy chính khóa và 2.130 tiết dạy buổi 2 (ôn thi cho học sinh lớp 9, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi và các hoạt động khác). Số tiết thừa giờ của năm học 2024-2025 cũng gần tương đương. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Yên Định (cũ) cũng đã có văn bản yêu cầu nhà trường rà soát tổng số tiết thừa giờ của giáo viên, tuy nhiên đến nay giáo viên nhà trường vẫn chưa được nhận chế độ dạy thừa giờ”.

Cô giáo Phùng Chung Thủy, giáo viên Trường THCS Yên Phú chia sẻ: “Ngoài thời gian dạy 19 tiết/tuần theo quy định, nhiều giáo viên còn “đứng” 1 đến 2, thậm chí 3 đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi nên số tiết thừa giờ rất lớn. Nhiều giáo viên phải di chuyển giữa 2 điểm trường chính và điểm trường lẻ để thực hiện nhiệm vụ, do đó chế độ thừa giờ vừa là sự động viên vừa là thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Chúng tôi cũng rất mong quyền lợi của mình được đảm bảo”.

Tại Trường THCS Thiệu Ngọc, xã Thiệu Tiến, hiện còn thiếu 8,7 giáo viên. Để duy trì hoạt động dạy học, giáo viên nhà trường hiện đang phải dạy tăng tiết lên đến hàng nghìn tiết/năm. Hiệu trưởng Ngô Văn Thạch cho biết: “Năm học 2024-2025, giáo viên nhà trường đã được UBND huyện Thiệu Hóa (cũ) hỗ trợ khoảng 37% tiền dạy ôn thi cho học sinh lớp 9. Số tiết thừa giờ còn lại của năm học 2024-2025 hiện vẫn chưa được chi trả”.

Trước những vướng mắc trong việc chi trả chế độ dạy thừa giờ của giáo viên, ngày 23/9/2025 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo năm học 2024-2025 vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT có quy định mới rõ ràng hơn về việc chi trả chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo sau kết thúc năm học (trừ trường hợp nghỉ việc, thuyên chuyển) và yêu cầu các trường xây dựng quy chế nội bộ, nhằm đảm bảo quyền lợi, công bằng hơn cho giáo viên, giải quyết bức xúc kéo dài. Dù vậy, vẫn cần sự vào cuộc của các cấp quản lý để rà soát, công khai và giải quyết triệt để các trường hợp chậm trễ. Đồng thời, bảo đảm nhà giáo dạy thêm giờ được chi trả chế độ, bảo đảm công bằng trong phân công nhiệm vụ giữa các nhà giáo trong cùng cơ sở giáo dục và việc trả tiền lương dạy thêm giờ phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục.

Bài và ảnh: Linh Hương