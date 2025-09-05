Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Sầm Sơn

Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu chặng đường lịch sử của ngành, đồng thời tạo khí thế khởi đầu cho năm học 2025-2026.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường THPT Sầm Sơn

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường THPT Sầm Sơn có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo phường Sầm Sơn cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Sầm Sơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Trường THPT Sầm Sơn đã đạt được những bước tiến đáng khích lệ. Cơ sở vật chất của trường ngày càng được bổ sung và hoàn thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học. Nền nếp, kỷ cương trường học luôn được giữ vững, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng vững chắc.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự lễ khai giảng.

Năm học 2024-2025, các thành tích của Trường THPT Sầm Sơn đã có bước tiến vượt bậc trên nhiều mặt. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, trường có 31 học sinh đoạt giải; trong đó có 2 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba, 9 giải khuyến khích. Hội thi giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh, học sinh nhà trường đoạt 13 giải, gồm 7 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, xếp thứ nhì toàn đoàn. Hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc lần thứ X, trường có 7 học sinh tham dự và đoạt huy chương đồng.

Hiệu trưởng Trường THPT Sầm Sơn phát biểu tại lễ khai giảng.

Đặc biệt trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của Trường THPT Sầm Sơn đạt 100%, có 11 lượt học sinh đạt điểm 10 trong các môn thi; có 29 lượt học sinh đạt tổng điểm trên 27 điểm ở các khối thi, trong đó có 4 em đã xuất sắc vượt qua mốc 29 điểm, mang về niềm vinh dự lớn cho nhà trường khi xếp thứ nhì toàn tỉnh.

Các em học sinh tại buổi lễ khai giảng.

Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm học 2025-2026, cùng với toàn ngành Giáo dục Thanh Hóa, Trường THPT Sầm Sơn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt quan tâm đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực của học sinh, tạo môi trường tích cực, tăng hoạt động trải nghiệm. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong công tác quản lý, hoạt động dạy và học; ngoài ra, huy động mọi nguồn lực để hiện đại hóa nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X.

Khen thường các em học sinhcó thành tích trong tham gia các kỳ thi.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường THPT Sầm Sơn; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các giáo viên của nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Trường THPT Sầm Sơn trao quà cho các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có thành tích trong tham gia các kỳ thi.

Quốc Hương