Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khai giảng tại Trường THCS Vạn Hà

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào đón năm học mới 2025-2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Vạn Hà, xã Thiệu Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường THCS Vạn Hà.

Cùng với hàng chục triệu giáo viên, học sinh cả nước chào đón năm học mới, các đại biểu, tập thể thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Vạn Hà đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 và Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Giáo viên, học sinh theo dõi lễ khai giảng trực tuyến kết nối với điểm cầu TP Hà Nội.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Vạn Hà có 21 lớp với tổng số 881 học sinh. Bước sang năm học mới với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường phấn đấu trong nhóm 10 trường THCS có chất lượng và thành tích tốt nhất toàn tỉnh.

Cùng với đó, trường tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng tại trường THCS Vạn Hà.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Vạn Hà, xã Thiệu Hóa.

Dự án hoàn thành vào ngày khai giảng là nguồn động viên to lớn để thầy cô, học sinh Trường THCS Vạn Hà tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập thân thiện, sáng tạo, góp phần đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng giáo viên, học sinh Trường THCS Vạn Hà.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân Trường THCS Vạn Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2024-2025.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã tặng hoa chúc mừng và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân giáo viên Trường THCS Vạn Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2024-2025.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Vạn Hà được khởi công vào ngày 18/10/2024 với tổng mức đầu tư 36,25 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tài trợ 5 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây mới khu nhà 4 tầng, gồm nhà hiệu bộ và 6 phòng học bộ môn; xây mới nhà đa năng; sửa chữa cải tạo lại các khu nhà lớp học cũ; xây mới các hạng mục phụ trợ quan trọng khác...

Lê Hợi