Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Vụ 41 học sinh Quảng Trị bị ngộ độc thực phẩm: Cách chức hiệu trưởng và hiệu phó

Liên quan đến vụ 41 học sinh bị ngộ độc thực phẩm, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy bị cách chức.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Tối 19/12, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức 2 lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy sau vụ 41 học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, Đảng ủy xã Kim Ngân đã ra quyết định cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy do liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới 41 học sinh và việc cung cấp thực phẩm tại bếp ăn của nhà trường.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân cũng đã căn cứ vào quyết định kỷ luật của Đảng ủy xã Kim Ngân để ra quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó hiệu trưởng đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế.

Trước đó, vào ngày 26/9, có 41 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn do nghi ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong một mẫu thực phẩm và một mẫu bệnh phẩm.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân đã đình chỉ công tác 2 lần đối với Phó hiệu trường của trường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân với tổng số tiền 196,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

