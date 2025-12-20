Bộ GD&ĐT: Sắp xếp trường học cần thận trọng, không sáp nhập cơ học

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phải có lộ trình phù hợp, lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu, tránh cắt giảm cơ học gây xáo trộn dạy và học.

Ngày 19/12, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Báo cáo tại hội nghị, ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông cho biết, năm học 2025-2026, 100% đơn vị hành chính cấp xã có trường tiểu học; 93,2% số xã có trường THCS. Khoảng 6,8% số xã, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vẫn phải tổ chức trường liên xã hoặc trường nhiều cấp học do điều kiện địa lý đặc thù.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hiện cả nước có hơn 11.500 trường tiểu học với gần 8,9 triệu học sinh và hơn 8.400 trường THCS với khoảng 6,7 triệu học sinh. Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục, song còn chênh lệch lớn giữa các vùng. Tại đô thị, khu công nghiệp, sĩ số học sinh cao; trong khi ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, nhiều trường có quy mô nhỏ, sĩ số chỉ khoảng 18 học sinh/lớp, thậm chí phải dạy học ghép.

Theo tổng hợp báo cáo của 23/34 tỉnh, thành phố, đến ngày 18/12/2025, đa số địa phương giữ nguyên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong năm 2025 và xây dựng lộ trình sắp xếp sau khi kết thúc năm học 2025-2026. Tuy nhiên, một số địa phương sáp nhập với quy mô lớn trong thời gian ngắn, có nơi giảm tới hơn 40% số trường, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cơ sở vật chất và ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn.

Tại hội nghị, nhiều địa phương thống nhất quan điểm việc sắp xếp trường lớp cần thận trọng, có lộ trình rõ ràng. Đại diện Sở GD&ĐT TP Huế cho biết chỉ xem xét sắp xếp ở cấp xã khi thực sự cần thiết, bảo đảm an toàn đi lại cho học sinh. Các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang nhấn mạnh việc sáp nhập phải gắn với tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội và không đặt nặng yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sắp xếp mạng lưới trường học không phải là “cuộc đua cắt giảm”. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên một cách hợp lý, phù hợp điều kiện từng địa phương.

Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập.

Thứ trưởng lưu ý, những nơi có điểm trường lẻ, quy mô nhỏ, không còn phù hợp thì cần sắp xếp; ngược lại, nơi đông học sinh, sĩ số vượt chuẩn phải tính phương án chia tách, đầu tư xây dựng trường mới. Việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, điều kiện dạy học của giáo viên và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng lộ trình phù hợp; đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy chuẩn về trường lớp, đội ngũ giáo viên và tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm phát triển giáo dục bền vững.

Theo VTV