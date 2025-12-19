Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mà còn có ý nghĩa giáo dục mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nêu cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. Từ mục tiêu, ý nghĩa đó, ngành giáo dục tỉnh nhà đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Khuôn viên Trường Tiểu học Quảng Cát, phường Quảng Phú được xây dựng khang trang, sạch, đẹp, tạo môi trường an toàn cho học sinh học tập, rèn luyện.

Những hàng cây xanh tỏa bóng mát, từng nhóm học sinh vui đùa thỏa thích trên sân trường sạch, đẹp giữa giờ ra chơi là hình ảnh ở nhiều trường học trong tỉnh kể từ khi thực hiện chủ trương xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn của ngành giáo dục. Theo cô giáo Ngô Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Cát, phường Quảng Phú, có được không gian trường học trong lành, khuôn viên nhà trường khang trang, sạch, đẹp, thân thiện là nhờ sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh. Qua đó, tạo môi trường tốt nhất cho học sinh học tập và phát triển toàn diện về cả trí tuệ, sức khỏe và kỹ năng sống.

Được biết, để phong trào xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt hiệu quả cao, ngoài sự đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa trong xây dựng các công trình theo tiêu chí xanh, an toàn, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quảng Cát luôn yêu cầu mỗi giáo viên chủ động giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu về xây dựng trường học sạch, đẹp. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, giáo viên luôn nhắc nhở các em học sinh nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp; vệ sinh khuôn viên trường, lớp; tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường...

Không chỉ Trường Tiểu học Quảng Cát, sau nhiều năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, diện mạo của các trường học từ cấp học mầm non đến THPT trong tỉnh đã có nhiều khởi sắc, như Trường Tiểu học Tân Phong 3, xã Lưu Vệ; Trường Mầm non Linh Sơn 2, xã Linh Sơn; Trường THPT Chu Văn An, phường Nam Sầm Sơn... Theo đại diện lãnh đạo các nhà trường, để học sinh phát triển toàn diện, cùng với việc chú trọng giáo dục kiến thức văn hóa, nhiệm vụ xuyên suốt trong mỗi năm học là xây dựng cảnh quan, môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Để làm được điều này, tất cả các công trình, hạng mục giáo dục như sân chơi, bãi tập, khuôn viên, bồn hoa cây cảnh, phòng lớp học... đều được xây dựng theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn với phương châm “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Ngoài ra, các nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động vệ sinh trường, lớp; giao mỗi chi đội, chi đoàn phụ trách một công trình, phần việc chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn trường học luôn xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng giao đội cờ đỏ, đoàn thanh niên thường xuyên đôn đốc nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi ra sân trường cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ trang trí làm đẹp lớp học, chăm sóc cây xanh, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm. Với cách làm này, cảnh quan, khuôn viên nhiều trường học ngày càng khang trang, sạch, đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của học sinh cũng được nâng lên rõ rệt.

Theo đánh giá của ngành giáo dục, kết quả xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn không chỉ tạo môi trường giáo dục lành mạnh mà còn góp phần vào mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các địa phương. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đã có hơn 1.700 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 86,9%. Trong đó, cấp mầm non có 586/677 trường đạt chuẩn; cấp tiểu học có 539/588 trường đạt chuẩn; cấp THCS có 525/610 trường và cấp THPT 69/104 trường đạt chuẩn. Kết quả này cũng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục với tỷ lệ học sinh yếu kém giảm, học sinh khá, giỏi tăng hằng năm; chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh những năm gần đây luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đơn cử như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh có 989 điểm 10, đứng thứ 6 cả nước, điểm thi trung bình xếp thứ 8, tăng 10 bậc so với năm 2024. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 toàn tỉnh có 77/90 học sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 85,6%, xếp thứ 5 cả nước...

Từ kết quả đạt được, phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn tiếp tục được ngành giáo dục tỉnh nhà duy trì và phát động sâu rộng trong thời gian tới, với mục tiêu tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường cho mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, củng cố cơ sở vật chất, tạo cảnh quan, môi trường học đường lành mạnh đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Bài và ảnh: Phong Sắc