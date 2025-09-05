Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THCS Trần Mai Ninh

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến hơn 52 nghìn trường học trong toàn quốc, với sự tham gia của gần 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu học sinh, sinh viên ở tất cả các cấp học, bậc học.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng lẵng hoa chúc thầy và trò trường THCS Trần Mai Ninh khai giảng năm học mới 2025-2026.

Sáng nay 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026. Đây là lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Dự lễ trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Mai Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Mai Ninh.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường THCS Trần Mai Ninh, tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, phường Hạc Thành cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cùng thầy, cô giáo, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh thực hiện nghi lễ chào cờ.

Hòa cùng không khí chung của cả nước, lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Trường THCS Trần Mai Ninh diễn ra vui tươi, phấn khởi, tự hào vì những thành tích đã đạt được.

Năm học 2024-2025, Trường THCS Trần Mai Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu khối THCS toàn tỉnh với nhiều thành tích nổi bật trong giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh báo cáo thành tích của nhà trường.

Nhà trường duy trì quy mô 36 lớp với hơn 1.500 học sinh. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định: 100% học sinh tốt nghiệp THCS, trên 99% đạt học lực khá, giỏi; hạnh kiểm tốt đạt tuyệt đối.

Đặc biệt, đội tuyển học sinh giỏi các cấp đạt 355 giải, trong đó có 60 giải nhất, 166 giải nhì, 89 giải ba và 40 giải khuyến khích. Có 151 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, nhiều em đạt thủ khoa và á khoa các môn chuyên.

Học sinh nhà trường còn giành thành tích cao tại các cuộc thi thể thao, tin học, mỹ thuật, báo chí thiếu nhi... Trong đó có 9 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng “Trường học hạnh phúc” được triển khai sâu rộng, tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường THCS Trần Mai Ninh đều đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố; có 4 giáo viên được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư đồng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng Trường THCS Trần Mai Ninh trở thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong năm học 2025-2026, với khẩu hiệu hành động “Tự tin - Trách nhiệm - Hội nhập - Thành công”, Trường THCS Trần Mai Ninh quyết tâm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Trần Mai Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng lẵng hoa, chúc thầy và trò Trường THCS Trần Mai Ninh tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới.

Tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh đã theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 được truyền trực tuyến từ Trung tâm hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

