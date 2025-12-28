Ngành đường sắt cung cấp thêm 20.000 chỗ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khách khu đoạn và nối thêm toa xe vào các tàu chạy thường xuyên.

Nhằm phục vụ nhu cầu khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày từ 1/1 - 4/1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khách khu đoạn và nối thêm toa xe vào các tàu chạy thường xuyên, với tổng số 20.000 chỗ bổ sung trong đợt vận tải này.

Theo đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn, với tổng số chỗ các tàu lập thêm khoảng 13.400 chỗ.

Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm tàu SNT6 ngày 31/12/2025 và tàu SNT5 ngày 04/01/2025 (2 chuyến). Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy thêm tàu SPT4 ngày 01/01/2026 và tàu SPT3 ngày 04/01/2026 (2 chuyến).

Riêng tuyến Hà Nội – Hải Phòng chạy thêm 8 chuyến tàu; trong đó, chạy thêm LP9, HP3 các ngày 01, 02, 03/01/2026; chạy thêm LP10, HP4 các ngày 02, 03, 04/01/2026; chạy thêm HP3 ngày 01/01/2026; chạy thêm HP4 ngày 04/01/2026.

Đối với tuyến Hà Nội – Lào Cai, chạy thêm 4 chuyến, tàu SP1 các ngày 31/12, 02/01/2026 và tàu SP2 các ngày 01, 04/01/2026.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt nối thêm toa xe vào tàu Thống nhất và các đoàn tàu khu đoạn đang chạy hằng ngày, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, với số lượng 6.600 chỗ.

Cụ thể, tàu Thống nhất Bắc - Nam (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8) bổ sung thêm khoảng 2.260 chỗ.

Tàu SE22/21 (Sài Gòn – Đà Nẵng) bổ sung thêm 840 chỗ; tàu SNT2/1 (Sài Gòn – Nha Trang) bổ sung thêm 896 chỗ; tàu SPT2/1 (Sài Gòn – Phan Thiết) bổ sung thêm 848 chỗ.

Tuyến Hà Nội – Vinh nối thêm toa xe vào tàu NA1/NA2, cung cấp thêm 1.000 chỗ. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng nối thêm toa xe vào tàu Hoa Phượng Đỏ, cung cấp thêm khoảng 1.000 chỗ.

Hiện các tàu khách chạy thường xuyên hằng ngày gồm: 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Hà Nội - Sài Gòn); 1 đôi tàu SE19/20 (Hà Nội - Đà Nẵng); 1 đôi tàu NA1/2 (Hà Nội - Vinh); 1 đôi tàu SE22/21 (Sài Gòn - Đà Nẵng); 2 đôi tàu Di sản miền Trung (Huế - Đà Nẵng); 1 đôi tàu SNT2/1 (Sài Gòn - Nha Trang); 1 đôi tàu SPT2/1 (Sài Gòn - Phan Thiết); 2 đôi tàu SP (Hà Nội - Lào Cai); 4 đôi tàu Hoa Phượng Đỏ (Hà Nội - Hải Phòng).

Theo VTV.vn

Nguồn: https://vtv.vn/nganh-duong-sat-cung-cap-them-20000-cho-trong-4-ngay-nghi-tet-duong-lich-100251228145749637.htm