Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Chiều 7/2, Ban Thường vụ Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và phường Quảng Phú trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn phường Quảng Phú cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Đây là sự động viên kịp thời, thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với đoàn viên, người lao động, với mong muốn tất cả đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, sum vầy.

