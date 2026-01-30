Mùa đoàn kết - mùa yêu thương

Người nghèo thường sợ tết. Nỗi sợ ấy càng lớn hơn khi thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi liên tiếp xảy ra trong năm qua cướp đi tài sản, sinh kế của nhiều gia đình.

Càng trong khó khăn, trách nhiệm chăm lo càng phải ngời sáng, nhất là trong dịp tết, khi mà nhu cầu cả về vật chất, tinh thần của người dân đều tăng lên rất cao.

Bám sát tinh thần Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 với yêu cầu chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người nghèo, nhóm yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ; với thông điệp “Không để hộ nghèo nào không có tết”, suốt những ngày qua, từ cấp ủy, chính quyền đến MTTQ, các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ thiện nguyện... Từ doanh nhân đến cán bộ, công chức, viên chức, những cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Bằng những cách tiếp cận, thể hiện khác nhau thông qua việc ủng hộ lương, ủng hộ vật chất, ngày công hay tham gia các chuyến thăm, tặng quà cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, công nhân lao động... họ đang trao yêu thương bằng những cách khác nhau.

Một trong những hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực dịp này là chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ năm 2026 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh và UBND các xã khu vực biên giới tổ chức. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động như tặng quà, cùng gói bánh chưng, tổ chức phiên chợ “0 đồng”, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân. Vượt lên giá trị vật chất vốn dĩ rất cần thiết với những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn này, mỗi phần quà, mỗi hoạt động gửi trao tại chương trình còn chứa đựng tình cảm ấm áp, thân thương của các đơn vị đồng hành, để các đối tượng yếu thế có thêm động lực.

Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 nhấn mạnh, công tác chăm lo đời sống Nhân dân vừa giúp đảm bảo an sinh, vừa tạo tâm thế phấn khởi để người dân bước vào năm mới, góp sức cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Bởi thế, cùng với những hoạt động chăm lo tết cho người dân nơi phên dậu Tổ quốc, nhiều chương trình thiết thực khác như “Tết nhân ái”, “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ tết công đoàn”, chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê ăn tết và trở lại doanh nghiệp sau tết tiếp tục được tổ chức ở nhiều địa bàn, doanh nghiệp trong tỉnh.

Dư chấn của thiên tai và đói nghèo chưa thể hết trong ngày một ngày hai sau những trận thiên tai khủng khiếp trong năm 2025, nhưng vết thương lòng thì đang dần kín miệng. Sự đoàn kết, yêu thương, tương trợ chính là liệu pháp quan trọng để cả cộng đồng cùng xốc lại, vượt lên nghịch cảnh. Mùa đông đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều, khi chúng ta đang từng ngày nỗ lực để ai cũng có tết, mùa xuân là mùa đoàn kết, mùa của yêu thương.

Tuệ Minh