Thức cùng đêm lạnh để giữ sắc xuân

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi phố xá Thanh Hóa bắt đầu ngập tràn sắc đào, quất, mai từ khắp các vùng đổ về, thì phía sau vẻ rực rỡ ấy là những đêm trắng âm thầm của người buôn cây cảnh.

Trên nhiều tuyến đường trung tâm Thanh Hóa những ngày này như được “biến hình” thành vườn cây cảnh Tết. Xen giữa những chậu đào hồng phai, quất trĩu quả là các túp lều tạm dựng bằng bạt nơi người bán thay nhau chợp mắt, thức canh hàng giữa cái lạnh của đêm đông xứ Thanh.

Khi thành phố chìm vào yên tĩnh, nhiệt độ hạ thấp, gió lạnh lùa qua từng tán cây, những người buôn cây lại bắt đầu ca trực đêm.

Bà Lê Thị Hường (SN 1971, thôn 4, xã Xuân Du) người có hơn 10 năm mang đào xuống phố bán dịp Tết chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đưa cây về phố là phải cắt cử người trông coi 24/24 giờ. Ít nhất cũng phải hai người thay nhau thức, chứ không dám rời mắt.”

Theo bà Hường, dù vất vả với những đêm “ăn sương, nằm gió”, nhưng đó cũng là quãng thời gian gửi gắm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.

Dù đêm muộn, các chủ hàng vẫn tranh thủ tưới nước, chỉnh lại dáng cây, lau lá, buộc cành... để mỗi sáng, vườn cây lại tươi tắn đón khách.

Những người thợ chỉnh dáng, tỉa cành cho những gốc đào cổ thụ. Mọi công đoạn chuẩn bị cuối cùng đều được thực hiện dưới ánh đèn đường để sẵn sàng đón những vị khách đầu tiên vào sáng sớm hôm sau.

Tranh thủ lúc vắng khách người bán đao dùng kỹ thuật “thui gốc” bằng đèn khò được thực hiện ngay trong đêm. Việc dùng lửa xử lý gốc đào giúp giữ nhựa, để hoa tươi lâu hơn và bền sắc, một bí quyết nghề nghiệp đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người làm nghề.

Không chỉ đối mặt với gió lạnh, người buôn cây còn thấp thỏm vì sức mua chưa thực sự khởi sắc.

Anh Lường Văn Sơn (bên phải, 35 tuổi, xã Hợp Tiến) cho biết, bán cây cảnh Tết đã trở thành công việc quen thuộc mỗi dịp cuối năm. “Trời có lạnh thật, nhưng chỉ cần bán được hàng là có thêm thu nhập để lo cho gia đình trong những ngày Tết,” anh Sơn chia sẻ.

Trong màn sương đêm, lác đác có khách ghé hỏi, xem cây rồi lại đi. Phần lớn chỉ dừng ở mức tham khảo, chờ “đúng thời điểm” mới xuống tiền. Theo kinh nghiệm mấy năm nay, phải qua ngày ông Công, ông Táo thì người dân mới mua nhiều. Giờ chủ yếu là đi xem, anh Sơn chia sẻ thêm.

Tết đã ở rất gần. Giữa phố phường rực rỡ sắc xuân, những người buôn cây cảnh vẫn lặng lẽ bám trụ bên các túp lều nhỏ sáng đèn suốt đêm, mong bán hết hàng, có thêm chút lãi để khép lại một năm mưu sinh vất vả. Việc một số cây đẹp đã có người đặt cọc phần nào giúp họ yên tâm hơn, tiếp thêm động lực để bền bỉ chờ mùa xuân gõ cửa, giữ trọn hương Tết cho phố trong những đêm lạnh cuối năm.

Hoàng Đông