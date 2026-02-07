Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Công ty Giầy Annora Việt Nam

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 7/2, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), đặc biệt là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 21.000 NLĐ.

Tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị tài trợ trao 1.091 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Trưởng Ban Công tác công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 206 suất quà, tổng trị giá trên 267 triệu đồng cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tặng 140 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 140 triệu đồng.

Đại diện doanh nghiệp tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, chương trình “Tết cho đồng nghiệp tôi” được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng,

Thông qua chương trình “Tết cho đồng nghiệp tôi”, các xưởng, bộ phận đã kêu gọi, quyên góp được 391 suất quà, trị giá trên 157 triệu đồng.

Những phần quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” trong tập thể NLĐ Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam, góp phần để mọi đoàn viên, NLĐ đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Thanh Huê