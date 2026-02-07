Cá chép đỏ vào vụ, hút hàng dịp Tết ông Công, ông Táo

Những ngày giữa tháng Chạp, tại nhiều vùng nuôi thủy sản, người dân tất bật thu hoạch cá chép đỏ phục vụ Tết ông Công, ông Táo. Đây là thời điểm tiêu thụ cao điểm trong năm đối với loại cá gắn với nghi lễ truyền thống ngày 23 tháng Chạp.

Video: Cá chép đỏ vào vụ.

Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để ông Công, ông Táo chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những việc lớn nhỏ của gia đình trong suốt một năm. Vì vậy, cá chép đỏ luôn được người dân lựa chọn kỹ, ưu tiên những con cá khỏe mạnh, màu sắc tươi, hình dáng đẹp.

Sáng 7/2 (tức 20 tháng Chạp), tại làng Tân Cổ, xã Lưu Vệ (Thanh Hóa), không khí thu hoạch cá chép đỏ diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm, nhiều hộ dân đã đưa máy hút nước ra khỏi ao, kéo lưới thu hoạch, tất bật phân loại, đóng cá để kịp giao cho thương lái, phục vụ thị trường Tết ông Công, ông Táo.

Cá chép đỏ ở Tân Cổ từ lâu nổi tiếng có hình dáng đẹp, màu đỏ đều, vảy sáng, cá sống khỏe nên được người dân nhiều nơi ưa chuộng. Nhiều hộ nuôi cho biết, năm nào thương lái cũng đặt hàng trước cả tháng, có năm còn xảy ra tình trạng “cháy hàng” vào những ngày cận Tết.

Anh Lê Hữu Tri (67 tuổi, làng Tân Cổ, xã Lưu Vệ) cho biết: “Cá ông Táo thường được thả nuôi từ tháng 8. Đến khoảng tháng 11 âm lịch là thương lái đã liên hệ đặt hàng.”

“Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi giúp cá sinh trưởng tốt, kích cỡ đồng đều. Cá chép đỏ xã Lưu Vệ đã có chỗ đứng ổn định trên thị trường, được thương lái ưa chuộng nhờ khả năng sống khỏe, thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa”, ông Tri cho biết thêm.

Theo người dân, giá cá chép đỏ bán sỉ tại ao năm nay dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg đối với loại 20 - 30 con/kg. Mức giá này được đánh giá là ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để thương lái thu mua, phân phối cá ra thị trường, phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết ông Công, ông Táo.

Ông Lê Hùng Cường (56 tuổi), một hộ nuôi cá lâu năm, cho biết: “Nghề nuôi cá phục vụ ông Công, ông Táo tuy mang tính thời vụ nhưng đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình tôi mỗi dịp cuối năm. Hiện gia đình có khoảng 2 sào ao nuôi cá, dự kiến thu hoạch khoảng 3 tạ cá, với giá bán ước đạt khoảng 30 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình có thêm thu nhập để lo Tết Nguyên đán”.

Nhiều hộ dân cho biết, nuôi cá chép đỏ phục vụ Tết ông Công, ông Táo tuy chỉ diễn ra theo mùa, song nhờ quay vòng vốn nhanh, hiệu quả kinh tế cao nên đã trở thành nghề mang lại thu nhập ổn định trong nhiều năm.

Ông Cường cho biết thêm, để cá có hình dáng đẹp, màu sắc đỏ tươi, người nuôi phải thường xuyên giữ ao nước sạch, cho cá ăn đúng khẩu phần và chủ động phòng bệnh từ sớm. Cá khỏe mạnh, màu sắc bắt mắt nên được thương lái ưa chuộng.

Những năm qua, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ người dân mở rộng diện tích nuôi cá chép đỏ thông qua bố trí quỹ đất phù hợp; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Các làng như Bái Trúc, Tân Cổ, Tân Hậu... (xã Lưu Vệ) từ lâu đã nổi tiếng với nghề nuôi cá chép đỏ phục vụ Tết ông Công, ông Táo. Nhờ gắn bó với nghề truyền thống này, mỗi dịp cuối năm, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu hàng chục tới hàng trăm triệu đồng, góp phần ổn định đời sống. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, nghề nuôi cá chép đỏ còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Hoàng Đông