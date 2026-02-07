Khai mạc Hội chợ Xuân xã Nga Sơn

Tối 7/2, xã Nga Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Hội chợ Xuân, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Tham dự chương trình, có các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện các sở, ngành của tỉnh và đông đảo Nhân dân địa phương.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự chương trình.

Hội chợ Xuân, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương năm 2026 xã Nga Sơn thu hút 114 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, các nhà phân phối hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn đánh giá, hội chợ là dịp để tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa xã Nga Sơn và các địa phương, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh, nhất là các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Đông đảo Nhân dân địa phương tham dự lễ khai mạc hội chợ.

Người dân tham quan các gian hàng.

Thông qua hội chợ, hình ảnh xã Nga Sơn sẽ được quảng bá rộng rãi; đồng thời, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của Nhân dân trên địa bàn và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Lê Hoà