Thước đo công vụ

Dịp tết luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Từ việc thực phẩm mất an toàn, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày tết tăng đột biến hoặc khan hiếm giả tạo cục bộ do các hành vi găm hàng trục lợi. Cùng với đó là mất an toàn giao thông, trong đó có nguyên nhân do người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn. Là nạn chế tạo, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép...

Tại Chỉ thị số 02-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ xúy các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi; không sử dụng thời gian trong ngày làm việc để đi du xuân, lễ hội, đền, chùa...

Cùng với đó, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra tình trạng vi phạm trong dịp tết.

Qua việc thực hiện chỉ thị sẽ là thước đo về ý thức chấp hành và mức độ hoàn thành công vụ. Các ngành chức năng phải chủ động triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra tình trạng thực phẩm mất an toàn tấn công vào các siêu thị, trung tâm thương mại. Tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, tàng trữ hàng hóa không an toàn từ sớm, khi còn chưa được đưa ra thị trường.

Liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, lâu nay cơ quan chức năng đã làm tốt việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, càng cần làm tốt hơn nữa trong những ngày tết, dịp lễ hội đầu xuân. Cơ quan Nội vụ tăng cường quản lý cán bộ, giám sát việc thực hiện kỷ luật hành chính, không để tái diễn tình trạng cán bộ bỏ bê nhiệm sở du xuân như từng xảy ra ở những năm trước đây.

Trên cơ sở chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành chức năng cần chủ động xây dựng kế hoạch của ngành mình, đơn vị mình. Không nên xem việc ban hành chỉ thị của cấp trên là việc làm “đến hẹn lại lên” và xây dựng kế hoạch của cấp mình theo kiểu cho phải phép. Hơn tất cả, đây là thước đo công vụ, một bài test về năng lực ứng phó, nhất là với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thái Minh