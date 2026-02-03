Học sinh Thanh Hóa nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25 tháng Chạp

Học sinh và trẻ mầm non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nghỉ từ thứ Năm, ngày 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có Văn bản số 442/SGDĐT-VP về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Thanh Hóa.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GD&ĐT được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ thứ Hai, ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Học sinh và trẻ mầm non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ thứ Năm, ngày 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và trở lại học tập vào thứ Hai, ngày 23/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị trong dịp trước, trong và sau Tết phù hợp với tình hình thực tế, theo đúng phương châm “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình”.

Sở yêu cầu sau kì nghỉ Tết, các đơn vị, trường học khẩn trương giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Đồng thời tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây - Xuân Bính Ngọ và trồng rừng năm 2026. Bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt đầu năm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

