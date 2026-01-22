Đón gió vươn cao (Bài 3): Vươn mình trong “làn gió mới”

Trong mọi mô hình phát triển hiện đại, thể chế luôn được coi là yếu tố quyết định, là nền móng cho mọi cải cách. Thể chế và kinh tế song hành, bổ trợ lẫn nhau và cùng nhau đi đến mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng. Kỷ nguyên mới với “cuộc cách mạng về tư duy và thể chế” sẽ tạo động lực mạnh mẽ nâng đỡ hoài bão, khát vọng của cộng đồng DN, doanh nhân cả nước nói chung, xứ Thanh nói riêng chinh phục thành công, xây đắp hệ giá trị bền vững cho sự phát triển.

Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông đang từng bước khẳng định vai trò của DN tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: H.T

Vươn tầm nội lực để bứt phá

Sau một hành trình dài “dò đường”, vượt qua tình thế “ cuộn chỉ rối” như cách nói của các chuyên gia, nhà nghiên cứu những năm đầu đổi mới, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển KTTN, xác lập đúng vị trí của KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định doanh nhân Việt Nam là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” trong thời kỳ mới. Họ không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân mà còn thực hiện sứ mệnh cao cả, đó là dựng xây đất nước hùng cường và thịnh vượng. Nghị quyết số 68-NQ/TW ra đời là sự kế thừa và phát huy quan điểm, chủ trương của Đảng trong nhiều năm qua, đồng thời là bước ngoặt mang tính đột phá, bước đi chiến lược để Việt Nam thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế thực chất và hiệu quả.

Với hệ thống các quan điểm, giải pháp mang tính đột phá cùng các cơ chế, chính sách ưu việt hỗ trợ DN tư nhân phát triển, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ví như “luồng sinh khí mới”, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê, nỗ lực cống hiến và dấn thân của đội ngũ doanh nhân.

Khi thể chế đã kiến tạo “luật chơi” thì yếu tố quyết định sự thành công của DN chính là khả năng nắm bắt cơ hội, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và sự chủ động trong tổ chức thực hiện. Những “cánh chim đầu đàn” của KTTN xứ Thanh như: Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông (gọi tắt là Tiến Nông) cũng đã vượt qua bao giông bão mới có thể đứng vững trên thương trường, đạt mức doanh thu ấn tượng “nuôi sống” hàng trăm, hàng nghìn công nhân, lao động.

Và hôm nay đây, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một lần nữa, những DN đương độ 30, 40 tuổi ấy như được thêm một lần sống lại với tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết, tràn đầy sự mới mẻ, tin tưởng, kỳ vọng. Chính họ cũng đang nỗ lực không ngừng nghỉ để đổi mới, nâng tầm và hội nhập sâu rộng.

Với Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu, điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, công ty tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, khai phóng nguồn nội lực nhằm đổi mới công tác tổ chức cán bộ, điều hành, chỉ đạo sản xuất, tăng cường các mặt quản lý.

“Nhận diện thời cơ, thách thức trong kỷ nguyên mới, Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa không ngừng nỗ lực, cố gắng đổi mới, năng động, sáng tạo, chú trọng chiến lược con người, tận dụng lợi thế, tăng cường sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau, công khai, minh bạch về tài chính; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để cùng nhau xây dựng công ty phát triển bền vững” - ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa, khẳng định.

Hơn 30 năm hình thành và phát triển của Tiến Nông gắn liền với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam, từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ sản xuất nông nghiệp manh mún sang sản xuất hàng hóa. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, Tiến Nông đã từng bước phát triển, trở thành DN có quy mô lớn, đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, cung ứng sản phẩm cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên cả nước. Trong suốt quá trình đó, Tiến Nông luôn kiên định với sứ mệnh “phụng sự để nông dân giàu có - Việt Nam thịnh vượng”, coi khoa học và công nghệ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Tiến Nông nghĩa là mang tiến bộ vào nông nghiệp. Giá trị cốt lõi từ “cái buổi ban đầu” ấy vẫn vững bền.

Cũng trong không khí “đổi mới lần hai” với những “làn gió mới” mát lành, Tiến Nông đang tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ từng bước dẫn dắt đổi mới sáng tạo.

Tiến Nông tập trung phát triển các giải pháp dinh dưỡng cây trồng chuyên biệt, phù hợp với từng vùng thổ nhưỡng, mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng; chuyển từ cung ứng sản phẩm đơn lẻ sang cung cấp giải pháp tổng thể, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và giảm chi phí sản xuất cho nông dân. DN đã làm chủ nhiều công nghệ trong sản xuất phân bón NPK, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, từng bước đi sâu vào nghiên cứu “sức khỏe” đất, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.

Khi càng dấn thân, càng “trao đi” giá trị, khát vọng cũng theo đó lớn dần lên. Với định hướng phát triển gắn với khoa học, công nghệ và thực tiễn sản xuất nông nghiệp, Công ty Tiến Nông đang từng bước khẳng định vai trò của DN tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Tiến Nông đã và đang nỗ lực cống hiến từng ngày nhằm hiện thực hóa khát vọng đồng hành hỗ trợ cho 1 triệu hộ nông dân Việt Nam trở nên giàu có bằng khoa học và công nghệ. “Giàu có ở đây không chỉ là tiền bạc, mà là tri thức - vị thế - tương lai bền vững. Tôi tin rằng, khi nông dân giàu, Việt Nam sẽ mạnh” - ông Phong nhấn mạnh.

Đi ngược là khai tử, đi chậm là sống mòn

Thanh Hóa hiện có gần 22 nghìn DN đang hoạt động, đạt 5,8 DN/1 nghìn dân, tăng 1,05 DN so với năm 2020. Trong bối cảnh chung đầy thử thách, đội ngũ DN, doanh nhân Thanh Hóa đã thể hiện ý chí bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, vượt lên mọi khó khăn để duy trì sản xuất, giải quyết việc làm cho 460 nghìn lao động, đóng góp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Cộng đồng DN cũng là động lực quan trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đạt 10,24%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đây là minh chứng sinh động cho sức sống, vai trò động lực quan trọng nhất của khu vực KTTN cho sự phát triển của đất nước trước thời cơ, vận hội mới.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là một tâm thế tràn đầy niềm tin, kỳ vọng và khát vọng cống hiến để xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển. Mục tiêu của tỉnh rất rõ đó là: phấn đấu đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Về phát triển kinh tế, sẽ chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ lượng sang chất, đặt chỉ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức hai con số.

Thanh Hóa ở tương lai gần - một tỉnh công nghiệp hiện đại, nơi có chất lượng sống, văn minh và hạnh phúc. đó vừa là yêu cầu cũng vừa là kết quả của KTTN phát triển bền vững, lành mạnh. Nói như cách nói của Adam Smith - nhà kinh tế học hiện đại của thế kỷ 18: Khi các chủ thể được bảo vệ, được hỗ trợ để phát triển kinh tế một cách lành mạnh nhất, được chung tay đóng góp vào sự phồn thịnh quốc gia. Đó cũng là nơi mà thể chế minh bạch, các điều khoản, luật pháp công bằng, sức sống của các thành phần kinh tế được đảm bảo hỗ trợ tốt nhất, khỏe mạnh nhất.

Trong niềm tin tưởng, phấn khởi của một hành trình tiếp tục đổi mới, sự ra đời của các nghị quyết đột phá đã dựng nên những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới. Đó là cam kết chính trị xuất phát từ “mệnh lệnh trái tim”, từ khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu”, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Những cơ chế pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, rào cản hành chính được giảm thiểu; quyền và lợi ích của DN được bảo vệ... Chưa bao giờ KTTN có được vai trò, vị thế và nguồn lực lớn lao như lúc này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa?

Mỗi DN, doanh nhân cần vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá. Sự chủ động nghiên cứu, đầu tư và chuyển mình của DN là tất yếu phải đi trên hành trình phát triển. Đi ngược là “khai tử”, đi chậm là “sống mòn”. Tìm được tốc độ, cách thức cho phù hợp “sức khỏe” mỗi DN là điều căn cốt nhất. “Chúng tôi không tham vọng mình phải lớn thật nhanh mà nỗ lực phát triển phù hợp với thể trạng và tập trung vào giá trị cống hiến, từ đó góp phần lan tỏa giá trị doanh nhân Thanh Hóa: “kinh doanh giỏi - trách nhiệm cao - vì cộng đồng phát triển”, ông Đới Sỹ Nam, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa, khẳng định.

Thùy Hương