Vững tin tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng- lực lượng lãnh đạo duy nhất đưa dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách, giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khi ra đời, dưới sự sáng lập và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã quy tụ, tổ chức và dẫn dắt sức mạnh toàn dân tộc, tạo nên những bước ngoặt lịch sử vĩ đại. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, các cuộc kháng chiến trường kỳ, cũng như những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng. Đường lối đổi mới đúng đắn đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, cải thiện rõ rệt đời sống Nhân dân, mở ra cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế ngày càng vững chắc.

Trong dòng chảy chung ấy, Thanh Hóa - vùng đất giàu truyền thống cách mạng - luôn kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, nay quy mô kinh tế đã vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành cực tăng trưởng quan trọng với hệ thống cảng biển, công nghiệp nặng, năng lượng và chế biến, chế tạo quy mô lớn. Hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ với cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, các trục kết nối liên vùng. Chương trình XDNTM đạt nhiều kết quả nổi bật; diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng giáo dục, y tế từng bước nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố. Những kết quả đó là minh chứng thuyết phục cho vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu đặt ra ngày càng cao. Tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã xác định rõ khát vọng phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn, hành động quyết liệt và đồng bộ hơn nữa của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, thủ tục, giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu quả đầu tư công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ đủ tâm - tầm - trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa vững tin tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thanh Hóa