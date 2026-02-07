Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa: Đảm bảo cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cao hơn so với ngày thường. Xác định rõ vai trò là đơn vị cung cấp nước sạch chủ lực trên địa bàn, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã sớm xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án sản xuất, vận hành nhằm bảo đảm nguồn nước sạch ổn định, an toàn, phục vụ Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trụ sở Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch tăng cao trong dịp cao điểm cuối năm, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống sản xuất, cấp nước tại các nhà máy, trạm bơm và tuyến ống truyền dẫn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm cung cấp ổn định nguồn điện, nguồn nước thô cho sản xuất; triển khai bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trên toàn hệ thống; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác xử lý nước.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa Nguyễn Văn Tân, cho biết: “Để đảm bảo cấp nước an toàn, công ty phân công trực lãnh đạo, trực sản xuất 24/24 giờ; thành lập các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; đồng thời chủ động vận hành tăng công suất các nhà máy khi nhu cầu tăng cao, nhất là trong những ngày giáp tết”.

Tại các đơn vị trực thuộc, không khí làm việc của cán bộ, công nhân viên, người lao động diễn ra nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm. Ở từng khâu, từng vị trí công tác, mỗi người đều nêu cao tinh thần tập trung, phối hợp chặt chẽ, góp phần bảo đảm việc cung cấp nước được nhanh chóng, liên tục và an toàn, phục vụ kịp thời nhu cầu sinh hoạt của người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Các nhà máy nước đã chủ động khai thác, vận hành ổn định hệ thống sản xuất, bảo đảm khai thác công suất phù hợp với nhu cầu thực tế. Các chỉ tiêu chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các công đoạn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật, nhằm đưa đến khách hàng nguồn nước sạch, an toàn cho sinh hoạt và sản xuất.

Hệ thống lắng lọc tại Nhà máy Nước Hàm Rồng, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.

Quản đốc Nhà máy nước Hàm Rồng Dương Chí Dũng chia sẻ: “Chúng tôi đã chủ động rà soát toàn bộ hệ thống sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng nước ở tất cả các công đoạn và điều chỉnh lưu lượng nước phù hợp, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tăng cao trong dịp cuối năm và tết”.

Không chỉ chủ động trong khâu sản xuất, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa còn đặc biệt chú trọng công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống. Toàn bộ máy móc, thiết bị, các tuyến ống cấp nước chính và những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố đều được kiểm tra, gia cố thường xuyên, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ, thất thoát nước trong thời điểm nhu cầu sử dụng tăng cao.

Hiện nay, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa có 18 đơn vị trực thuộc, cung cấp nước sạch cho trên 250.000 khách hàng. Năm 2025, sản lượng nước hàng hóa của công ty đạt trên 44 triệu m3, tăng hơn 4% so với năm 2024. Năm 2026, công ty phấn đấu cung cấp trên 45,5 triệu m3 nước hàng hóa, tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Với sự chuẩn bị chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đang góp phần bảo đảm nguồn nước sạch an toàn, ổn định, phục vụ đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, để mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh đón một mùa xuân trọn vẹn, an vui.

Cẩm Tú