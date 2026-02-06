Tập trung cho sản xuất

Tết đã cận kề, mọi hoạt động đang hướng tới một kỳ nghỉ tết an vui. Nhưng không vì thế mà bê trễ công việc.

Tại Chỉ thị số 02-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặt ra các yêu cầu rất cụ thể. Theo đó, cùng với việc tổ chức các hoạt động đón tết, vui xuân đầm ấm, nghĩa tình, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết, các cơ quan, địa phương phải tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phát động và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng tết trồng cây; ra quân sản xuất đầu năm; triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm, quy mô lớn...

Kiểm tra sản xuất, đời sống và chúc tết tại các địa phương, đơn vị trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh liên tục nhắc lại và nhấn mạnh yêu cầu này.

Chú trọng sản xuất, xem đó là mặt trận hàng đầu, không vì vui tết quá đà mà bỏ bê sản xuất, lơi là nhiệm vụ. Đó là mệnh lệnh hành động, kỷ cương hành chính đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức và bộ máy công quyền trong tỉnh. Nhiệm vụ sản xuất lúc này là hết sức quan trọng. Thắng lợi trong sản xuất ở những tháng đầu năm và ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ mới sẽ tạo xung lực để chúng ta hoàn thành tốt hơn các mục tiêu, chỉ tiêu rất lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương, cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Nghỉ tết là quyền lợi của mỗi chúng ta, nhưng trong khuôn khổ, không nên quá đà. Nhất là không mượn lý do nghỉ tết, chơi tết để vượt quá lằn ranh. Những bài học về vui chơi tết quá mức dẫn đến bỏ trống công sở, bỏ quên nhiệm vụ hoặc lãng phí quá mức xảy ra trong quá khứ là bài học không cũ, nhắc nhở chúng ta phải luôn ý thức trách nhiệm của mình. Từng người một, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan phải nhận thức đầy đủ tinh thần tổ chức tết mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu để quán xuyến tốt nhất yêu cầu công việc, con người trong phạm vi quản lý của mình.

Tết sẽ vui hơn khi từng người, từng cơ quan, địa phương làm việc đúng sức, đúng mức, đúng tâm thế đến ngày cuối cùng theo quy định trước khi nghỉ tết. Ngay sau tết, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, không ai bị nhắc nhở, phê bình. Tinh thần tự giác, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng đến Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, để mùa xuân thực sự là mùa ra quân, mở đầu cho thắng lợi.

Thái Minh