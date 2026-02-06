Các địa phương Bắc Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Trưa 6/2, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 04/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn chế tối đa thiệt hại, nhất là trong dịp cận Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, Nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Theo TTXVN