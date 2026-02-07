“Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”

Trong hai ngày 6 và 7/2, tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp, chính quyền địa phương các xã vùng biên.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, sự chung tay đồng hành của các doanh nghiệp để tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” năm 2026.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao biểu trưng vinh danh các đơn vị đồng hành.

Chương trình trao hơn 200 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực khác như “Gian hàng 0 đồng”, “Gian hàng tự chọn”; “Gian hàng trưng bày các sản phẩm địa phương” và thăm khám sức khoẻ, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 250 lượt người dân.

Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả... nhằm tăng cường tinh thần giao lưu, đoàn kết cộng đồng và nghĩa tình quân dân.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Chương trình “Xuân Biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” là dịp để sẻ chia, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ở khu vực biên giới, hải đảo, những nơi còn nhiều khó khăn nhưng có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con Nhân dân, để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Chương trình còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi biên giới, hải đảo.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong rằng bà con Nhân dân tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng lực lượng vũ trang; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, trong chuỗi hoạt động của chương trình, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức “Xuân biên cương hải, đảo - Tết thắm tình quân dân” tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đồng chí Mai Thị Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà cho xã Pù Nhi, Đồn Biên phòng Pù Nhi và Ban CHQS xã Pù Nhi.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quà cho bí thư, trưởng bản, người bảo vệ cột mốc.

Công an tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Duy Nở, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con nhân dân xếp hàng nhận các phần quà từ “Gian hàng 0 đồng”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Hoạt động cắt tóc miễn phí tại chương trình.

Góp thêm hơi ấm để bà con vùng biên đón Tết vui tươi Ông Nguyễn Duy Nở, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho kinh tế địa phương, thì trách nhiệm với cộng đồng, chăm lo đời sống Nhân dân vùng khó khăn là nội dung quan trọng và xuyên suốt. Chương trình “Xuân Biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” thể hiện sinh động tình cảm gắn bó quân - dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp hội viên gửi tới bà con, nhất là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những phần quà Tết tuy không lớn nhưng là tấm lòng sẻ chia, mong góp thêm hơi ấm để bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh và các địa phương, duy trì những hoạt động thiết thực hướng về vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhân dân xã Pù Nhi đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn Đồng chí Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi. Pù Nhi là xã biên giới đặc biệt khó khăn; dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Trong điều kiện đó, việc được đón chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” về tổ chức tại địa phương không chỉ là niềm vui lớn, mà còn là sự động viên tinh thần đối với cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang đang công tác, sinh sống nơi biên giới xa xôi này. Những hoạt động thiết thực của chương trình đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đời sống kinh tế của người dân địa phương còn khó khăn, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần “quân với dân một ý chí”, “Đảng, Nhà nước luôn ở bên Nhân dân", nhất là Nhân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Hoàng Lan