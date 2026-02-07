Đồng hành cùng hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Quảng Ngọc có hơn 2.100 hội viên sinh hoạt ở 26 chi hội. Những năm qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên vươn lên phát triển sản xuất, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Lãnh đạo Hội CCB xã Quảng Ngọc thăm mô hình trồng cây cảnh của gia đình CCB Nguyễn Xuân Ngọc.

Thăm mô hình kinh doanh siêu thị Ngọc Sơn của hộ gia đình CCB Nguyễn Xuân Ngọc, ở thôn Xuân Mọc, chúng tôi thấy được quyết tâm, nghị lực vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của ông. Với ý chí, bản lĩnh được tôi luyện trong quân ngũ, người CCB luôn miệt mài tìm tòi, đầu tư sản xuất, kinh doanh (SXKD), phát triển kinh tế gia đình.

CCB Nguyễn Xuân Ngọc chia sẻ: “Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và Hội CCB xã, tôi có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư mở rộng SXKD phát triển kinh tế theo hướng bền vững”.

Không chỉ năng động trong SXKD, ông Ngọc còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động an sinh xã hội ở địa phương, tận tình giúp đỡ nhiều đồng đội và các hộ trong thôn phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với phát động sâu rộng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tìm hướng phát triển kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu sản xuất dựa vào điều kiện và thế mạnh của địa phương; tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật để nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, từ đó ứng dụng hiệu quả với mô hình của gia đình. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng đời sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn để lên phương án giúp đỡ, hỗ trợ; xây dựng tiêu chí phấn đấu làm kinh tế giỏi ở mỗi đơn vị cơ sở, chi hội và gia đình hội viên...

Để tạo các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế, hội đã đấu mối, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa bàn, ký hợp đồng ủy thác với tổng dư nợ do hội quản lý hơn 34 tỷ đồng, với 15 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhiều hội viên đã được vay vốn ưu đãi, đầu tư vào SXKD, đồng thời, tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiến bộ vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn hội có 60 - 70 hộ gia đình hội viên có nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm từ hoạt động SXKD.

Đối với hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hội tiến hành rà soát, tìm hiểu rõ hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình để có những giải pháp giúp đỡ phù hợp, hiệu quả như: Thăm, tặng quà hằng năm; hỗ trợ kinh phí để hội viên sửa chữa nhà ở... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB trong xã từng bước được nâng lên. Bằng nhiều giải pháp, hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đến nay tỷ lệ hộ hội viên CCB có mức sống khá và giàu của xã đạt trên 60%, không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Ngọc Hoàng Xuân Hinh, cho biết: “Để phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò của hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian tới Hội CCB xã tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Khuyến khích hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hình thức SXKD phù hợp với điều kiện tự nhiên, gắn với thế mạnh của địa phương. Chuyển mạnh sản xuất theo hướng chuyên canh, thâm canh trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Động viên CCB là chủ doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng SXKD, dịch vụ, thu hút nhiều lao động, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, tham gia chính sách an sinh xã hội, các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt, góp phần đưa phong trào có sức lan tỏa rộng khắp".

Bài và ảnh: Phan Nga