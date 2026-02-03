Công ty Điện lực Thanh Hóa công bố quyết định chia tách, thành lập các Đội Quản lý Điện lực khu vực

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngày 3/2/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố các quyết định chia tách và thành lập các Đội Quản lý Điện lực khu vực. Việc tổ chức lại các đơn vị cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bám sát địa bàn, đáp ứng yêu cầu cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao quyết định thành lập Đội Quản lý Điện lực khu vực Bỉm Sơn và Đội Quản lý Điện lực khu vực Hà Trung.

Theo đó, Công ty đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tổ chức lại các Đội Quản lý Điện lực khu vực trên địa bàn tỉnh, gồm: tách Đội Quản lý Điện lực khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung thành Đội Quản lý Điện lực khu vực Bỉm Sơn và Đội Quản lý Điện lực khu vực Hà Trung; tách Đội Quản lý Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh thành Đội Quản lý Điện lực khu vực Ngọc Lặc và Đội Quản lý Điện lực khu vực Lang Chánh; tách Đội Quản lý Điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân thành Đội Quản lý Điện lực khu vực Như Thanh và Đội Quản lý Điện lực khu vực Như Xuân.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao quyết định thành lập Đội Quản lý Điện lực khu vực Như Thanh và Đội Quản lý Điện lực khu vực Như Xuân.

Theo các quyết định được ban hành, các đơn vị sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/2/2026, trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa, đảm nhiệm công tác quản lý, vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng trên địa bàn được phân công, bảo đảm ranh giới quản lý rõ ràng, phù hợp với đơn vị hành chính.

Thông qua kiện toàn tổ chức, phạm vi quản lý của từng đơn vị cơ sở được thu hẹp, bám sát địa bàn, tạo thuận lợi trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật, hoạt động sản xuất – kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần tăng cường hiệu quả vận hành hệ thống điện tại cơ sở.

Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các Đội Quản lý Điện lực khu vực sau khi được tổ chức lại cần nhanh chóng ổn định bộ máy, bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế và phạm vi quản lý mới; chủ động kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng lưới điện, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết, loại trừ nguy cơ mất an toàn trong vận hành. Nhiệm vụ trước mắt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là tập trung cao độ bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao quyết định thành lập Đội Quản lý Điện lực khu vực Ngọc Lặc và Đội Quản lý Điện lực khu vực Lang Chánh.

Việc chia tách và tổ chức lại các Đội Quản lý Điện lực khu vực thể hiện quyết tâm của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong đổi mới mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị cơ sở theo định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Với bộ máy được kiện toàn và phạm vi quản lý rõ ràng, các Đội Quản lý Điện lực khu vực sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý vận hành lưới điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh và nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền