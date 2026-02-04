Tỉnh Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng Lượng Quốc gia Việt Nam chủ trì buổi làm việc và ký kết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi làm việc.

Sáng 4/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng Lượng Quốc gia Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã có buổi làm việc và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dự buổi làm việc và ký kết hợp tác có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã thông tin khái quát về vị trí địa lý chiến lược, bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, cùng những tiềm năng, lợi thế nổi trội và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh, trong bức tranh tăng trưởng chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng, thiết thực và trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực an sinh xã hội. Các chương trình hỗ trợ của Tập đoàn đã trực tiếp mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, lan tỏa tinh thần “doanh nghiệp vì cộng đồng”, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Trên cơ sở định hướng phát triển giai đoạn tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn Tập đoàn tiếp tục quan tâm, tăng cường hỗ trợ và mở rộng hợp tác với tỉnh, tạo động lực mới để địa phương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số một cách bền vững, thực chất. Trong đó, tỉnh đặc biệt kỳ vọng Tập đoàn phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực then chốt như lọc dầu, công nghiệp sinh hóa, năng lượng và công nghiệp nền tảng, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và tuần hoàn.

Với tinh thần hợp tác chủ động, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định Thanh Hóa luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam giới thiệu về sự phát triển của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu về sự phát triển của Tập đoàn và những đóng góp vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trên cơ sở nội dung Thỏa thuận hợp tác năm 2008 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của các Đơn vị đạt kết quả tốt với doanh thu hơn 583,02 nghìn tỷ, nộp ngân sách nhà nước hơn 73 nghìn tỷ đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa, kể từ năm 2020, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, đạt nhiều hiệu quả trong các lĩnh vực với tổng giá trị là 334 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác ngày 10/5/2008 trên nhiều lĩnh vực, gồm: Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ; Xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; Đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản; Đào tạo nguồn nhân lực, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động... Đến nay các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất và ủng hộ các định hướng đầu tư của Tập đoàn trong thời gian tới, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và hạ tầng. Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn và các đơn vị liên quan, bảo đảm việc triển khai dự án tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, nhất là các quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào vận hành.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn sớm làm rõ các nội dung cụ thể về quy mô, tiến độ và các cơ chế, chính sách liên quan, làm cơ sở để tỉnh phối hợp, xử lý kịp thời các thủ tục theo thẩm quyền. UBND tỉnh đã phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của Tập đoàn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn quan tâm, sớm triển khai một số dự án trọng điểm đã được trao đổi, trong đó có Dự án nâng cấp, mở rộng Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, đã được Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh. Tỉnh cam kết tiếp tục phối hợp, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và Tập đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, Thanh Hóa luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện, lâu dài với Tập đoàn trên tinh thần trách nhiệm, hiệu quả và cùng phát triển.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác.

Tại buổi việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thảo luận và thống nhất các nội dung về nguyên tắc hợp tác, nội dung hợp tác, trách nhiệm của các bên tham gia hợp tác, công tác trao đổi thông tin và tổ chức thực hiện.

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam khẳng định, Thanh Hóa là một trong những địa phương giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp và năng lượng của quốc gia, đồng thời cũng là địa bàn có sự hiện diện sớm, liên tục và hiệu quả của Tập đoàn trong nhiều năm qua.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện hữu, Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều hạng mục liên quan đến hạ tầng năng lượng, cảng biển, kho bãi, hệ thống kho xăng dầu và các dịch vụ kỹ thuật đồng bộ. Các hoạt động này nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh Tập đoàn xác định rõ các mục tiêu chiến lược, trong đó ưu tiên mở rộng và tái đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi như công nghiệp, năng lượng; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể. Song song với đó, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là yếu tố then chốt tạo đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn nêu rõ: Thanh Hóa được đánh giá là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai phát triển các trung tâm công nghiệp – năng lượng, hóa dầu, hóa chất, dịch vụ kỹ thuật và logistics, tạo chuỗi giá trị hoàn chỉnh, khai thác hiệu quả các dự án, cơ sở hiện có. Trên cơ sở đó, Tập đoàn sẵn sàng phối hợp, đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong công tác nghiên cứu, tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch các trung tâm công nghiệp – năng lượng phù hợp với định hướng phát triển đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn bày tỏ tin tưởng, thời điểm hiện nay là rất phù hợp để khởi đầu một giai đoạn hợp tác mới, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng chiến lược tăng trưởng của Tập đoàn. Trên tinh thần đó, Tập đoàn mong muốn cùng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng chương trình hành động, dự án cụ thể, có lộ trình và mốc tiến độ rõ ràng để thuận lợi trong theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của lãnh đạo Tập đoàn; khẳng định đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục cụ thể hóa nội dung hợp tác trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với Tập đoàn rà soát, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng; trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ, lộ trình, mốc thời gian thực hiện, phù hợp với năng lực thực tế của Tập đoàn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng và sẵn sàng đồng hành cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn. Tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các nội dung hợp tác sớm được hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 5,1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo năm 2026” tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao tặng học bổng cho 86 học sinh tỉnh Thanh Hóa đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 1,3 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo năm 2026” cho xã Hoằng Giang.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 300 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Hoằng Giang.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng quà cho người nghèo.

Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã trao 5,1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo năm 2026” tỉnh Thanh Hóa; trao tặng học bổng trao cho 86 học sinh tỉnh Thanh Hóa đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; trao 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa; trao 1,3 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo năm 2026” và 300 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Hoằng Giang cùng nhiều phần quà cho các gia đình nghèo, hộ chính sách, học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn.

Minh Hiếu