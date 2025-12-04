Ngân sách 2026 của Ukraina chi gần 59% cho an ninh, quốc phòng

Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó chi cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng lên tới 2.810 tỷ UAH, chiếm gần 59% ngân sách.

Quốc hội Ukraine ngày 3/12 đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2026. Ảnh: Reuters

Với sự ủng hộ của 257 nghị sĩ, Quốc hội Ukraine ngày 3/12 đã thông qua ngân sách lên tới 4.780 tỷ Hryvnia Ukraine (UAH - hơn 113,6 tỷ USD), bao gồm 4.390 tỷ UAH cho quỹ chung. Trong đó, ngân sách dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng lên tới 2.810 tỷ UAH, chiếm gần 59% ngân sách. Theo dự luật, 1.300 tỷ UAH sẽ được phân bổ cho quân nhân.

Ngân sách cũng tăng các khoản chi nhằm tăng lương cho giáo viên, mua toa tàu chở khách, bồi thường thiệt hại tài sản do chiến tranh gây ra, xây dựng nhà tạm trú cho các trường mẫu giáo,... Ngoài ra, ngân sách dự phòng được tăng thêm 19 tỷ UAH. Dự thảo ngân sách đã bao gồm 30 tỷ UAH từ việc tăng thuế lợi nhuận ngân hàng từ 25% lên 50%.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau khi ngân sách được thông qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ngân sách mới là “tín hiệu quan trọng về sức bền của Ukraine và việc bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định cho nhu cầu của năm tới.” Ông khẳng định ưu tiên của Kyiv gồm: bảo đảm quốc phòng, duy trì các chương trình xã hội và tái thiết những khu vực bị tàn phá bởi các cuộc tấn công của Nga.

Theo Bộ trưởng Tài chính Sergiy Marchenko, khoảng 27,2% GDP sẽ được dành cho quân đội, bao gồm sản xuất và mua sắm vũ khí. Ông cho biết với việc các nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả, Ukraine buộc phải đẩy mạnh năng lực sản xuất vũ khí trong nước để duy trì tuyến phòng thủ trước đối thủ có sức mạnh vượt trội.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tối 3/12, theo giờ địa phương hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS cho biết, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một kế hoạch tài trợ mới nhằm đáp ứng nhu cầu quân sự và dân sự của Ukraine trong hai năm tới. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bruxelles cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay đây là một kế hoạch không liên quan đến việc sử dụng tài sản của Liên bang Nga đang bị đóng băng. Tuy nhiên Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết thêm phương án thứ hai vẫn là sử dụng các tài sản của Liên bang Nga bị phong tỏa tại Liên minh châu Âu (EU) để cấp cho Ukraine một khoản “vay bồi thường”. Theo bà von der Leyen, phương án này cần được thông qua ở cấp độ EU bằng hình thức bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện.

Vân Bình

Nguồn: Reuters