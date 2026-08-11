Giá dầu tăng 5% khi hy vọng mở lại eo biển Hormuz suy giảm

Giá dầu thế giới tăng khoảng 5%, lên mức cao nhất gần hai tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiếp tục leo thang quân sự với Iran. Thị trường lo ngại căng thẳng kéo dài có thể đe dọa hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung và lạm phát.

Giá dầu tăng 5% trong bối cảnh bất ổn tại eo biển Hormuz. Ảnh: AA.

Tính đến 20h05 GMT, giá dầu Brent tăng 5%, lên 87,7 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 5,1%, lên 82,2 USD/thùng. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của dầu Brent, cho thấy thị trường ngày càng nhạy cảm trước những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Iran.

Động lực chính thúc đẩy giá dầu là những tín hiệu thiếu chắc chắn từ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Khi được hỏi liệu Mỹ có còn cân nhắc khả năng leo thang mạnh mẽ với Iran hay không, ông Trump trả lời: “Vâng, chúng ta hoàn toàn có khả năng đó nếu muốn.”

Eo biển Hormuz vì thế tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường năng lượng. Ông Trump khẳng định tuyến đường thủy này vẫn mở và nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, nhưng thừa nhận Iran có thể tìm cách gây gián đoạn hoạt động hàng hải.

Lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đã giảm xuống khoảng 298,7 triệu thùng. Ảnh: Getty Images.

Lo ngại nguồn cung càng gia tăng sau các báo cáo về những vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Jazan của Ả Rập Xê Út và một tàu chở dầu do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi vận hành trong cuối tuần. Những diễn biến này làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa các cơ sở hạ tầng năng lượng và tuyến vận tải dầu mỏ trong khu vực.

Ngoài ra, thị trường cũng đặc biệt chú ý tới lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ. Dự trữ đã giảm xuống khoảng 298,7 triệu thùng trong tuần trước, lần đầu tiên xuống dưới 300 triệu thùng và là mức thấp nhất kể từ năm 1983. Mức dự trữ thấp khiến thị trường dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc nguồn cung. Trong trường hợp hoạt động vận chuyển qua Hormuz bị gián đoạn kéo dài, khả năng sử dụng nguồn dự trữ chiến lược để bù đắp thiếu hụt của Mỹ sẽ bị hạn chế hơn so với trước đây.

Đà tăng của giá dầu cũng có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát toàn cầu, bởi chi phí năng lượng cao thường kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng tăng. Điều này đồng thời gây khó khăn cho các ngân hàng trung ương trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.