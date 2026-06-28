Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO, Nga tuyên bố đáp trả tương xứng

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vừa ký ban hành các sửa đổi đối với Luật Năng lượng Hạt nhân, chính thức cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của Phần Lan kể từ khi nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2023.

Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ . Ảnh: People’s Daily

Theo các sửa đổi được Quốc hội Phần Lan thông qua trước đó, nước này sẽ được phép tiếp nhận, vận chuyển, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ hợp tác với NATO. Chính phủ Phần Lan cho rằng quy định cấm tuyệt đối vũ khí hạt nhân được ban hành từ thời Chiến tranh Lạnh không còn phù hợp với vai trò hiện nay của nước này trong liên minh quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho biết những thay đổi về pháp lý sẽ giúp Helsinki tận dụng đầy đủ cơ chế răn đe hạt nhân của NATO và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể. Ông cho rằng việc điều chỉnh luật là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu đã thay đổi đáng kể.

Việc Phần Lan bãi bỏ lệnh cấm được đưa ra ba năm sau khi nước này từ bỏ chính sách trung lập quân sự kéo dài nhiều thập kỷ để gia nhập NATO. Phần Lan có đường biên giới dài khoảng 1.340 km với Nga, khiến quyết định này thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Moscow.

Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm trưng dụng vũ khí hạt nhân đã có hiệu lực hàng thập kỷ. Ảnh: BBC

Phản ứng trước động thái của Helsinki, Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo việc triển khai vũ khí hạt nhân của NATO gần biên giới Nga có thể làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố nếu Phần Lan cho phép bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, Nga sẽ coi đây là mối đe dọa trực tiếp và sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng.

Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, Gennady Gatilov cũng khẳng định Moscow sẽ xem việc triển khai vũ khí hạt nhân của NATO tại Phần Lan hoặc Ba Lan là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

Giới phân tích cho rằng quyết định của Phần Lan phản ánh những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc an ninh châu Âu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, đồng thời có thể tiếp tục làm gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa NATO và Nga trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: RT