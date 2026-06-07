NATO siết phòng thủ ở Bắc Âu, tăng hiện diện tại Thụy Điển và Phần Lan

Ngày 6/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo, đã bắt đầu triển khai các hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực xung quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên mới nhất của liên minh.

NATO tăng cường phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan. Ảnh TVP.

Theo thông báo, các lực lượng lục quân của NATO đã được điều động nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và phản ứng nhanh tại sườn đông bắc của khối, khu vực được đánh giá có tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng.

Hai quốc gia Bắc Âu gồm Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ để gia nhập NATO, trong đó Phần Lan trở thành thành viên vào năm 2023 và Thụy Điển gia nhập vào năm 2024.

Tư lệnh tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tướng Alexus Grynkewich nhấn mạnh, khu vực này là “một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược nhất” của liên minh, đặc biệt trong bối cảnh an ninh khu vực Biển Baltic ngày càng phức tạp.

Thụy Điển triển khai binh lính dưới sự chỉ huy của NATO. Ảnh: NATO.

Theo NATO, khu vực Bắc Âu nằm gần Biển Baltic - tuyến hàng hải quan trọng kết nối các hoạt động vận tải và quân sự liên quan tới khu vực Saint Petersburg và Kaliningrad của Nga.

Trước đó, NATO đã quyết định thiết lập lực lượng tiền phương đa quốc gia tại Phần Lan, mang tên Lực lượng Lục quân tiền phương (FLF), được xây dựng như một đơn vị phản ứng nhanh nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khu vực.

Hiện NATO đã triển khai các lực lượng tương tự tại nhiều quốc gia thành viên ở sườn phía đông như Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia, trong khuôn khổ chiến lược tăng cường hiện diện quân sự và răn đe tập thể.

Thu Uyên