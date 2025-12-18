Nga tăng tốc triển khai vũ khí chiến lược, sẵn sàng đáp trả NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov mới đây cho biết Moscow đang chuẩn bị đối phó với khả năng bị các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công, trong bối cảnh liên minh này gia tăng hoạt động quân sự tại sườn phía Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh: APT.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao ngày 17/12, ông Belousov cho biết ngân sách quốc phòng của NATO hiện đạt khoảng 1.600 tỷ USD và đang hướng tới mức 5% GDP của các nước thành viên. Theo ông, các kế hoạch này buộc Nga phải sẵn sàng ứng phó trong thập niên 2030.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho rằng chính sách của châu Âu và chính quyền Kiev đang góp phần kéo dài xung đột tại Ukraine sang năm 2026, khi các bên không thực sự thúc đẩy giải pháp hòa bình mà tìm cách làm suy yếu Nga.

Ngoài ra, ông Belousov chỉ trích NATO đẩy nhanh triển khai lực lượng dọc sườn phía Đông, bao gồm kế hoạch hình thành “khu vực Schengen quân sự” nhằm tạo thuận lợi cho việc cơ động binh sĩ. Ông cảnh báo liên minh đang xúc tiến triển khai tên lửa tầm trung và cập nhật danh mục vũ khí hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga. Ảnh: Militarywatchmagazine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars thực hiện tuần tra chiến đấu tại Siberia trong khuôn khổ diễn tập định kỳ. Các tổ hợp tên lửa cơ động trên nhiều tuyến, kể cả ban đêm, và hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật, tác chiến tại các vị trí dã chiến. Yars – phiên bản nâng cấp của Topol-M, được đưa vào trang bị từ năm 2009 hiện là trụ cột của lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Song song với đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow dự kiến sẽ đưa tên lửa siêu vượt âm Orishnik vào trạng thái trực chiến trước khi năm nay kết thúc. Nga mô tả Orishnik là loại tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới, có tốc độ rất cao, khả năng cơ động lớn và được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện nay. Theo các tuyên bố chính thức, tên lửa này có thể đạt tốc độ khoảng Mach 10, tầm bắn trên 5.000 km và mang đầu đạn MIRV.

Ở chiều ngược lại, NATO tiếp tục điều chỉnh thế trận tại châu Âu, trong đó Đức dự kiến triển khai các loại tên lửa tầm trung do Mỹ sản xuất từ năm 2026.

Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga đe dọa NATO, khẳng định việc tăng cường quân sự chỉ nhằm đáp trả sức ép từ phương Tây và mở rộng của liên minh, đồng thời cho biết vẫn ưu tiên ngoại giao dù triển vọng đối thoại hiện rất hạn chế.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion, RT