Nga tuyên bố không có ý định tấn công NATO, song sẵn sàng cho mọi tình huống

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây tuyên bố, Moscow không có kế hoạch tấn công các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng vẫn đang thực hiện các biện pháp để bảo đảm an ninh quốc gia và sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.

Đáp lại phát biểu của một quan chức Đức trước đó về mức độ sẵn sàng chiến tranh của NATO đối với Nga, bà Zakharova cho biết, những tuyên bố như vậy từ các quan chức NATO xuất hiện hằng ngày, đồng thời bác bỏ điều mà bà cho là như “một chiến dịch phối hợp nhằm chuẩn bị tâm lý cho người dân của các nước này cho xung đột, gieo rắc nỗi sợ hãi và khiến họ quen với ý tưởng rằng xung đột với Nga là không thể tránh khỏi, nhằm biện minh cho những tính toán sai lầm, sai sót, cũng như giải thích cho tình trạng thảm họa về kinh tế đang diễn ra tại các nước này.

Bà Zakharova nêu rõ: “Tôi xin nhắc lại nhiều lần rằng chúng tôi không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Tuy nhiên, Nga hiện đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh trong bối cảnh liên minh này đang tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga”. Bà Zakharova nói thêm “Tóm lại, chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng chúng tôi ưu tiên hòa bình, tình hữu nghị và hợp tác bình đẳng”.

Trước đó hồi đầu tháng này, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây, Trung tướng Alexander Sollfrank nói rằng quyết định của Nga về việc tấn công một quốc gia thành viên NATO sẽ phụ thuộc vào lập trường của các đồng minh phương Tây, nhưng Moskva hiện “có đủ năng lực và sức mạnh chiến đấu” để “phát động một cuộc tấn công quy mô nhỏ vào lãnh thổ NATO sớm nhất là ngay ngày mai.”

Biểu tượng và cờ của các nước NATO tại trụ sở ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Anadolu.

Nga nhiều lần cáo buộc NATO và EU gây bất ổn ở châu Âu thông qua việc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và phớt lờ các đề xuất của Nga về một kiến ​​trúc an ninh lục địa chung, điều mà Moscow cho rằng có thể ngăn chặn cuộc đối đầu hiện nay về vấn đề Ukraine.

Thúy Hà

Nguồn: TASS