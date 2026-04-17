Nga tiếp tục phóng vệ tinh quân sự, mở rộng chòm vệ tinh trên quỹ đạo

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b từ Sân bay Vũ trụ Plesetsk, mang theo nhiều vệ tinh quân sự phục vụ Bộ Quốc phòng Nga, trong động thái cho thấy Moskva tiếp tục mở rộng các vệ tinh trên quỹ đạo.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b từ Sân bay Vũ trụ Plesetsk, mang theo nhiều vệ tinh quân sự phục vụ Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: en.topwar.ru.

Theo Tập đoàn vũ trụ nhà nước Roscosmos, vụ phóng diễn ra trong điều kiện bình thường. Sau khi rời bệ phóng, tên lửa Soyuz-2.1b đã được hệ thống đo lường mặt đất của sân bay vũ trụ tiếp nhận và theo dõi. Các vệ tinh hiện đang được đưa vào quỹ đạo đã định và nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống điều hành mặt đất.

Thông tin chi tiết về các tàu vũ trụ không được công bố, song phía Nga cho biết đây là các thiết bị phục vụ lợi ích quốc phòng. Kể từ đầu năm 2026, Nga đã tiến hành ít nhất ba vụ phóng vệ tinh quân sự từ Sân bay Vũ trụ Plesetsk, cho thấy tần suất hoạt động trong lĩnh vực không gian quốc phòng đang gia tăng. Lần phóng gần nhất trước đó diễn ra vào ngày 3-4.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Bakanov cũng đề cập việc các thiết bị bay không người lái đã tìm cách tiếp cận khu vực sân bay vũ trụ trong các đợt phóng trước đó. Ảnh: en.kremlin.ru.

Giới chức Nga cho biết chòm vệ tinh quốc gia đang từng bước được mở rộng nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ. Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Bakanov cũng đề cập việc các thiết bị bay không người lái đã tìm cách tiếp cận khu vực sân bay vũ trụ trong các đợt phóng trước đó.

Trong khi đó, một số ý kiến tại phương Tây bày tỏ lo ngại trước việc Nga gia tăng hoạt động không gian quân sự. Gần đây, một số quốc gia, do Mỹ và Anh dẫn đầu, đã tiến hành các mô phỏng liên quan đến kịch bản tấn công nhằm vào vệ tinh, qua đó đánh giá khả năng các hệ thống không gian có thể bị vô hiệu hóa trong trường hợp xảy ra xung đột. Những đánh giá này được xem là cảnh báo về các rủi ro an ninh trong lĩnh vực không gian.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.