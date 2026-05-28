Nga và Afghanistan ký thỏa thuận hợp tác quân sự mới

Nga và Afghanistan dưới sự điều hành của Taliban vừa chính thức hoàn tất một thỏa thuận về hợp tác quân sự - kỹ thuật, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa Moscow và Kabul giữa bối cảnh địa chính trị khu vực đang thay đổi nhanh chóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Maulvi Mohammad Yaqub Mujahid đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow. Ảnh: United24

Thỏa thuận được ký ngày 27/5 trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Quốc tế tổ chức tại thủ đô Moscow, Nga. Sự kiện này tiếp tục cho thấy Nga đang tăng tốc xây dựng quan hệ đối tác thực dụng với chính quyền Taliban sau nhiều năm duy trì tiếp xúc không chính thức.

Bên lề diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mohammad Yaqub đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ông Yaqub nhấn mạnh quan hệ giữa Kabul và Moscow mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời khẳng định hai bên đã mở rộng đáng kể hợp tác song phương trong thời gian qua.

Trong khi đó, ông Shoigu cho rằng các nước phương Tây cần phải giải phóng các tài sản Afghanistan đang bị phong tỏa, đồng thời thừa nhận trách nhiệm đối với hậu quả của 20 năm hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Á này.

Trước đó, hôm 14/5 tại Bishkek, ông Shoigu cho biết Nga đã xây dựng được “đối thoại hiệu quả” với ban lãnh đạo Taliban. Ông khẳng định Moscow đang từng bước phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Kabul, từ chính trị, an ninh cho tới thương mại, kinh tế và hợp tác nhân đạo.

Theo giới quan sát, các thỏa thuận hợp tác quân sự - kỹ thuật thường bao gồm chuyển giao vũ khí, cấp phép công nghệ quân sự hoặc các dự án phát triển quốc phòng chung. Nga cũng là một trong những quốc gia đầu tiên chủ động tiếp cận chính quyền Taliban sau khi lực lượng này trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 2021.

Tháng 7/2025, Nga trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận chính quyền Taliban tại Afghanistan sau khi tiếp nhận quốc thư của đại sứ Afghanistan mới tại Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga khi đó cho biết hai nước có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, chống khủng bố, năng lượng, giao thông, nông nghiệp và hạ tầng. Động thái này được xem là bước ngoặt quan trọng giúp Taliban từng bước phá vỡ thế cô lập quốc tế, đồng thời phản ánh chiến lược gia tăng ảnh hưởng của Nga tại Afghanistan và khu vực Trung Á.

Vân Bình

Nguồn: United24