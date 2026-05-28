Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

Chính phủ Canada vừa công bố kế hoạch mua phi đội máy bay cảnh báo sớm GlobalEye do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển, thay vì lựa chọn mẫu E-7 Wedgetail của Boeing (Mỹ). Quyết định được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Ottawa đang từng bước giảm phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động.

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Ottawa ngày 27/5, Thủ tướng Mark Carney cho biết hệ thống GlobalEye với tổ hợp cảm biến và thiết bị tác chiến hiện đại sẽ trở thành “nguồn lực then chốt” giúp quân đội Canada phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa tại Bắc Cực — khu vực đang ngày càng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng.

GlobalEye được Saab phát triển trên nền tảng chuyên cơ Global 6500 của hãng Bombardier Canada. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là E-7 Wedgetail của Boeing thời gian qua liên tục vướng các vấn đề chậm tiến độ và đội chi phí.

Quyết định của Ottawa phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy quốc phòng của Canada dưới thời Thủ tướng Carney. Hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Canada cam kết nước này sẽ tự đảm nhận đầy đủ trách nhiệm bảo vệ vùng lãnh thổ Bắc Cực rộng lớn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào mạng lưới giám sát chung với Mỹ như suốt nhiều thập niên qua.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hoan nghênh quyết định của Ottawa, cho biết dự án GlobalEye đã tạo việc làm tại Canada và góp phần kết nối sâu hơn chuỗi cung ứng quốc phòng giữa hai nước.

Ngoài thương vụ máy bay cảnh báo sớm, Saab hiện cũng đang cạnh tranh để cung cấp tiêm kích Gripen cho Không quân Canada. Dù Ottawa đã ký hợp đồng mua 88 tiêm kích F-35 của Lockheed Martin, chính phủ Canada vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm đơn hàng sau khi Mỹ áp thuế lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Vân Bình

Nguồn: Reuters