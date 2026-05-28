Triều Tiên: QUAD là “công cụ chính trị và ngoại giao” phục vụ chiến lược “thống trị đơn cực” của Mỹ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/5 tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa mới đây của nhóm Bộ tứ kim cương (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chụp ảnh chung trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Đối thoại An ninh Bộ tứ (Quad) tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: The Indian Express

Theo KCNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định “sẽ hoàn toàn và mãi mãi không có chuyện phi hạt nhân hóa” nước này, đồng thời cáo buộc QUAD là “công cụ chính trị và ngoại giao” phục vụ chiến lược “thống trị đơn cực” của Mỹ. Bình Nhưỡng cho rằng, nhóm QUAD đang thúc đẩy đối đầu giữa các khối tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và quyền phát triển của quốc gia, đồng thời phản đối việc hình thành các nhóm độc quyền và đối đầu khối trong khu vực”.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau cuộc họp ngoại trưởng QUAD tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 26/5, trong đó Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ tái khẳng định cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Theo tuyên bố chung sau hội nghị, các nước QUAD cũng lên án chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ quan ngại về các hoạt động mạng mà nhóm này cho là góp phần tài trợ cho chương trình quân sự của Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong khi thị sát các nhà máy quân sự, đồng thời thúc giục đẩy mạnh sản xuất đạn pháo để đáp ứng nhu cầu chiến tranh hiện đại, tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên, ngày 13/6/2025. Ảnh: Reuters

Ngoài vấn đề Triều Tiên, các ngoại trưởng QUAD cũng công bố các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược và hợp tác năng lượng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Giới phân tích quốc tế nhận định, việc Triều Tiên tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn cho thấy triển vọng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trong ngắn hạn vẫn còn hạn chế, trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Đông Bắc Á tiếp tục gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: Arrirang, YTN