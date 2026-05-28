Mỹ sẽ rót vốn cho các công ty sản xuất drone quân sự

(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng hỗ trợ tài chính cho một số công ty sản xuất máy bay không người lái (drone) của Mỹ nhằm tăng cường năng lực công nghệ quốc phòng.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đàm phán để tài trợ cho các công ty sản xuất máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh: ZUMA Press

Theo thông tin từ Wall Street Journal, các cuộc thảo luận kéo dài nhiều tháng giữa các doanh nghiệp tư nhân và Lầu Năm Góc có sự tham gia của Văn phòng Vốn Chiến lược, đơn vị cho vay được thành lập dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden để hỗ trợ các doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với chuỗi cung ứng an ninh quốc gia.

Trong số các doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ có Unusual Machines, công ty sản xuất linh kiện drone, trong đó con trai ông Trump là Donald Trump Jr. giữ vai trò cố vấn. Một cái tên đáng chú ý khác là Neros, startup chuyên phát triển drone tự hành và nhận được hậu thuẫn từ quỹ đầu tư Sequoia Capital. Ngoài ra, Performance Drone Works, doanh nghiệp từng giành hợp đồng cung cấp drone trinh sát cho quân đội Mỹ, cũng nằm trong danh sách được cân nhắc cấp vốn.

Theo Wall Street Journal, ưu thế công nghệ drone đã được xác định là “ưu tiên cấp tổng thống” trong đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027 của Tổng thống Trump.

Một số phương án đang được thảo luận bao gồm mô hình hỗ trợ tài chính kết hợp giữa cho vay và góp vốn cổ phần, qua đó cho phép chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp chiến lược.

Trong một diễn biến khác, theo một báo cáo phân tích công bố ngày 27/5, các nhà thầu quân sự Mỹ sẽ cần ít nhất ba năm để khôi phục kho dự trữ của ba hệ thống vũ khí chủ lực được sử dụng với cường độ cao trong cuộc chiến với Iran. Đánh giá này làm dấy lên lo ngại rằng quân đội Mỹ có thể đối mặt với tình trạng hạn chế hỏa lực trong trường hợp xảy ra xung đột trong tương lai.

Mỹ sẽ cần nhiều năm để bổ sung kho vũ khí tiên tiến đã được sử dụng trong chiến tranh với Iran. Ảnh: US MDA.

Ba loại vũ khí được đề cập gồm tên lửa hành trình Tomahawk, dùng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, cùng các hệ thống đánh chặn Patriot và THAAD chuyên đối phó tên lửa và máy bay không người lái.

Theo giới phân tích, việc tái bổ sung các loại tên lửa hiện đại đang gặp nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng quốc phòng bị quá tải, năng lực sản xuất hạn chế và nhu cầu quân sự gia tăng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/AP

Nga và Afghanistan ký thỏa thuận hợp tác quân sự mới

(Baothanhhoa.vn) - Nga và Afghanistan dưới sự điều hành của Taliban vừa chính thức hoàn tất một thỏa thuận về hợp tác quân sự - kỹ thuật, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa Moscow và Kabul giữa bối cảnh địa chính trị khu vực đang thay đổi nhanh chóng .
Mỹ trừng phạt Cơ quan mới thành lập của Iran

(Baothanhhoa.vn) - Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran - tổ chức mới được Tehran thành lập để kiểm soát hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.
Canada chọn Thụy Điển trong thương vụ quốc phòng

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Canada vừa công bố kế hoạch mua phi đội máy bay cảnh báo sớm GlobalEye do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển, thay vì lựa chọn mẫu E-7 Wedgetail của Boeing (Mỹ). Quyết định được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Ottawa đang từng bước...
