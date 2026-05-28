Mỹ tăng tốc sản xuất dầu giữa biến động thị trường năng lượng

Ngành công nghiệp dầu khí Mỹ đang đẩy mạnh mở rộng sản xuất trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt do xung đột với Iran và tình trạng gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz. Các chuyên gia nhận định Mỹ đang từng bước chuyển từ vị thế nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới sang “nhà cung cấp cuối cùng” cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Báo Le Monde của Pháp số ra ngày 27/5 cho biết, nhiều tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đã tăng tốc phát triển các giếng dầu mới sau khi giá dầu quốc tế leo thang mạnh kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát. Dữ liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tháng này đã tăng thêm 18 giàn, lên 425 giàn, đảo ngược xu hướng chững lại kéo dài từ đầu năm. Phần lớn hoạt động mở rộng tập trung tại lưu vực Permian ở bang Texas – khu vực khai thác dầu đá phiến lớn nhất nước Mỹ.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của nước này hiện đạt khoảng 13,7 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 300.000 thùng so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, EIA từng dự báo sản lượng dầu Mỹ sẽ giảm dần do giá dầu chưa đủ hấp dẫn đối với các nhà sản xuất. Tuy nhiên, cơ quan này hiện dự đoán sản lượng dầu thô Mỹ có thể đạt mức kỷ lục 14,2 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Trong khi đó, xuất khẩu năng lượng của Mỹ cũng đang tăng mạnh nhằm bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông. Tổng lượng dầu thô và sản phẩm tinh chế xuất khẩu của Mỹ hiện đạt khoảng 13,1 triệu thùng/ngày, tăng 30% so với năm ngoái và lập mức cao kỷ lục.

Những thay đổi trên chủ yếu đến từ đà tăng mạnh của giá dầu sau khi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa bởi xung đột khu vực. Giá dầu quốc tế đã tăng khoảng 50% từ đầu năm đến nay. Công ty nghiên cứu thị trường Rystad Energy ước tính nếu giá dầu duy trì quanh ngưỡng 100 USD/thùng, các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ có thể thu thêm khoảng 63 tỷ USD lợi nhuận ngoài dự báo ban đầu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo các doanh nghiệp đang thận trọng trước nguy cơ giá dầu giảm mạnh nếu tình hình Trung Đông hạ nhiệt nhanh chóng. Bởi vậy, các hãng dầu khí Mỹ đang phải cân nhắc giữa mức tăng giá do chiến tranh với xu hướng dài hạn của thị trường.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun daily