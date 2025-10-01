Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Nga nêu tên 2 địa phương của Ukraine có nguyện vọng sáp nhập

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng có rất nhiều người ở 2 thành phố Odessa và Mykolaiv của Ukraine muốn gắn kết số phận của họ với nước Nga. Tuyên bố trên đưa ra vào ngày Nga kỷ niệm 3 năm ngày sáp nhập 4 vùng của Ukraine (30/9/2022) sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Nga nêu tên 2 địa phương của Ukraine có nguyện vọng sáp nhập

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng có rất nhiều người ở 2 thành phố Odessa và Mykolaiv của Ukraine muốn gắn kết số phận của họ với nước Nga. Tuyên bố trên đưa ra vào ngày Nga kỷ niệm 3 năm ngày sáp nhập 4 vùng của Ukraine (30/9/2022) sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Nga nêu tên 2 địa phương của Ukraine có nguyện vọng sáp nhập

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những người này khó có thể “lên tiếng” vào lúc này, vì sẽ bị đe dọa đến tính mạng.

Trước đó, Thống đốc tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Volodymyr Saldo, đã bày tỏ quan điểm rằng người dân Odessa và Mykolaiv sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Nga nếu các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại các thành phố đó.

Theo ông, người dân miền Nam Ukraine luôn cảm thấy mình là một phần của Nga thông qua văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử của họ.

Vào tháng 9, cựu cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, tuyên bố rằng Nga được cho là đang có kế hoạch chiếm Odesa và Mykolaiv “thông qua Moldova” bằng cách hỗ trợ các lực lượng thân Nga tại Moldova lên nắm quyền, mở đường cho Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành các hoạt động quân sự từ “mặt trận Moldova”./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Ukraine #Sáp nhập #Trưng cầu dân ý #Nguyện vọng #Địa phương #Tổng thống nga #Điện Kremlin #Thành phố #Lực lượng vũ trang #nước Nga

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ đề nghị đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ đề nghị đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nhà Trắng ngày 30/9 (giờ địa phương) cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiến hành đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà “không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”, đồng thời nhấn mạnh, chính sách của Washington đối với Bình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long