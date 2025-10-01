Nga nêu tên 2 địa phương của Ukraine có nguyện vọng sáp nhập

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng có rất nhiều người ở 2 thành phố Odessa và Mykolaiv của Ukraine muốn gắn kết số phận của họ với nước Nga. Tuyên bố trên đưa ra vào ngày Nga kỷ niệm 3 năm ngày sáp nhập 4 vùng của Ukraine (30/9/2022) sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những người này khó có thể “lên tiếng” vào lúc này, vì sẽ bị đe dọa đến tính mạng.

Trước đó, Thống đốc tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Volodymyr Saldo, đã bày tỏ quan điểm rằng người dân Odessa và Mykolaiv sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Nga nếu các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại các thành phố đó.

Theo ông, người dân miền Nam Ukraine luôn cảm thấy mình là một phần của Nga thông qua văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử của họ.

Vào tháng 9, cựu cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, tuyên bố rằng Nga được cho là đang có kế hoạch chiếm Odesa và Mykolaiv “thông qua Moldova” bằng cách hỗ trợ các lực lượng thân Nga tại Moldova lên nắm quyền, mở đường cho Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành các hoạt động quân sự từ “mặt trận Moldova”./.

Theo TTXVN