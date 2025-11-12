Nga kêu gọi Mỹ gia hạn Hiệp ước New START thêm một năm

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/11 kêu gọi, Mỹ chấp thuận đề xuất gia hạn thêm một năm đối với Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng giữa hai cường quốc dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2 tới.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Phát biểu trước báo giới, ông Lavrov cho biết, đề xuất của Nga vẫn còn hiệu lực và kêu gọi Washington nhanh chóng phản hồi. Ông nói: “Hãy dành một năm để hạ nhiệt và cùng nhìn nhận lại trách nhiệm của các cường quốc trong việc bảo đảm an ninh và ổn định toàn cầu, đặc biệt là ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Nga đã sẵn sàng.”

Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại rằng, việc gia hạn giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân có thể được công bố bất cứ lúc nào trước khi hiệp ước hết hạn, giống như lần gia hạn gần nhất vào năm 2021, khi quyết định được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm hiệp ước hết hiệu lực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Washington.

Vũ khí chiến lược của Nga tại Diễu binh mừng chiến thắng, tháng 5/2025. Ảnh: BBC

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22/9, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định, Moskva sẵn sàng tuân thủ các giới hạn của hiệp ước thêm một năm sau năm 2026, với điều kiện Mỹ có động thái tương tự.

Liên quan đến vấn đề thử hạt nhân, Ngoại trưởng Lavrov bác bỏ thông tin Nga chuẩn bị thử hạt nhân, khẳng định Tổng thống Putin chỉ yêu cầu đánh giá tình hình. Ông nhấn mạnh, Moskva sẽ chỉ tiến hành thử nghiệm nếu một cường quốc hạt nhân khác thực sự làm trước, không phải các thử nghiệm phụ hay giới hạn.

Trong những tháng gần đây, cả Nga và Mỹ đều tiến hành các vụ phóng thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III, trong khi Nga phóng tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Giới quan sát nhận định, các động thái này phản ánh mức độ cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Minh Phương

Nguồn: RT, TASS