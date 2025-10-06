Tổng thống Mỹ ủng hộ đề xuất gia hạn Hiệp ước New Start của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc duy trì giới hạn đối với số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai, coi đây là “một ý tưởng hay”.

Tổng thống Mỹ DonaldTrump ra tín hiệu ủng hộ việc duy trì giới hạn hạt nhân với Nga. Ảnh: Getty Images/AFP

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng lời đề nghị của nhà lãnh đạo Nga về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược Mới (New START) “nghe có vẻ là một ý tưởng tốt”.

Đề xuất của ông Putin, được đưa ra hồi tháng trước, kêu gọi Washington cùng Moscow tự nguyện giữ nguyên giới hạn quy định trong hiệp ước New START năm 2010 - văn kiện đặt ra trần 1.550 đầu đạn hạt nhân triển khai và 800 bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng. Hiệp ước này dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 2/2026.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, Moscow vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Washington về đề xuất duy trì các giới hạn tự nguyện này sau khi hiệp ước hết hiệu lực.

Nếu đạt được đồng thuận mới, đây sẽ là hiếm hoi hai nước tìm được tiếng nói chung, trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tại Alaska hồi giữa tháng 8, cũng như những cáo buộc về việc máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận NATO.

Hiệp ước New START vốn bao gồm cơ chế giám sát và xác minh lẫn nhau, song các cuộc thanh tra đã bị đình chỉ từ khi Nga tạm ngừng tham gia hiệp ước hai năm trước, trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và quan hệ Nga - phương Tây xấu đi.

Đầu năm nay, ông Trump cũng từng bày tỏ mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận giải trừ hạt nhân đa phương với cả Nga và Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Lầu Năm Góc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn mang tên “Golden Dome” nhằm củng cố năng lực răn đe của Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, AFP, AP