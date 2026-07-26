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Nga - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác chiến lược

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 25/7 đã hội đàm tại thành phố Omsk, nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghiệp, đồng thời trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có xung đột tại Ukraine.

Nga - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 25/7 đã hội đàm tại thành phố Omsk, nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và công nghiệp, đồng thời trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có xung đột tại Ukraine.

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Nga - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hội đàm tại thành phố Omsk ngày 25/7. Ảnh: DRM News.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực cả trên phương diện chính trị và kinh tế. Kim ngạch thương mại Nga - Kazakhstan năm 2025 đạt 27,8 tỷ USD và tăng hơn 4% trong 5 tháng đầu năm nay. Theo ông, Nga hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Kazakhstan với khoảng 70 dự án có tổng vốn gần 30 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, luyện kim, chế tạo máy và dược phẩm.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, hai nước đã duy trì phối hợp hiệu quả trong các cơ chế hợp tác khu vực. Năm nay, Nga giữ chức Chủ tịch Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), trong khi Kazakhstan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế Á-Âu (EurAsEC), tạo điều kiện để hai bên tiếp tục phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm.

Về phần mình, Tổng thống Tokayev cho biết hợp tác kinh tế song phương đang tiếp tục được mở rộng. Hai nước đang triển khai hợp tác trong 177 dự án công nghiệp có tổng giá trị khoảng 53 tỷ USD, trong đó 122 dự án đã được đưa vào thực hiện.

Nga - Kazakhstan thúc đẩy hợp tác chiến lược

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và công nghiệp. Ảnh: Trend News Agency.

Ông đặc biệt đánh giá cao dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan với sự hỗ trợ của Nga. Theo Tổng thống Tokayev, đây không chỉ là dự án bảo đảm an ninh năng lượng mà còn góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia hạt nhân, tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ và tạo nền tảng gắn kết lâu dài giữa hai nước.

Về tình hình quốc tế, Tổng thống Tokayev nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của vận tải, logistics và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế và thương mại. Đối với xung đột tại Ukraine, ông đề xuất “đóng băng” giao tranh và nối lại tiến trình đàm phán theo “Công thức Istanbul 2.0”, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy một giải pháp hòa bình.

Thanh Giang

Nguồn: APT.

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    Tổng thống Nga Putin thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Astana của Kazakhstan, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày ( từ ngày 27-29/5) theo lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Đây là cấp độ tiếp xúc ngoại giao cao nhất và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện nay.

Từ khóa:

#Kazakhstan #Tổng thống nga vladimir putin #Quan hệ đối tác chiến lược #Công nghiệp #Xung đột #Quốc tế

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