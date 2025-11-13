Nga - Kazakhstan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài hai ngày của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tới Liên bang Nga đã kết thúc tốt đẹp với việc hai bên ký Tuyên bố về việc nâng tầm quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện mới.

Các thành viên trong đoàn, do Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dẫn đầu, tham dự một cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 12/11/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc báo chung sau cuộc gặp, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc hội đàm đã diễn ra trong tinh thần thực tiễn và đạt hiệu quả. Hai bên đã thảo luận toàn diện về hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, với hợp tác kinh tế là một phần trọng tâm thảo luận. Trong đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh các dự án chung giữa hai nước có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD, với phần lớn giao dịch được thực hiện bằng đồng tiền quốc gia.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Tổng thống Kazakhstan khẳng định văn kiện vừa ký sẽ “mở ra một kỷ nguyên mới” trong quan hệ giữa Moscow và Astana, khẳng định mức độ tin cậy lẫn nhau chưa từng có và sự sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh vực. Ông Tokayev gọi quy mô hợp tác giữa hai nước là “độc nhất vô nhị”, lưu ý đến mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cũng tiết lộ Moskva và Astana đang tiến gần đến việc ký kết thỏa thuận xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại nước cộng hòa Trung Á.

Tổng thống Tokaev cũng mời Tổng thống Putin thăm Kazakhstan vào năm 2026 và phía Nga đã đồng ý.

Nga và Kazakhstan ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ lần đầu tiên vào năm 1992. Vào tháng 11/2024, sau hội đàm tại Astana, Tổng thống Tokayev và Tổng thống Putin đã ký tuyên bố chung gồm 36 điểm “về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh trật tự toàn cầu mới”. Hai bên cũng ký thêm 19 văn kiện - từ chương trình hợp tác liên khu vực và xuyên biên giới đến một số thỏa thuận hợp tác giữa các bộ tư pháp và các hợp đồng song phương giữa doanh nghiệp Nga và Kazakhstan.

Cho đến nay, Nga là một trong 3 đối tác thương mại nước ngoài lớn nhất của Kazakhstan, trong khi Kazakhstan là một trong 5 đối tác hàng đầu của LB Nga, với kim ngạch song phương ở mức gần 30 tỷ USD.

Vân Bình

Nguồn: Reuters