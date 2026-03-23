Nga cáo buộc Mỹ theo đuổi bá quyền năng lượng, gạt Moscow ra khỏi thị trường dầu khí

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa đưa ra các cáo buộc gay gắt nhắm vào Mỹ, cho rằng Washington đang thực hiện chiến lược đẩy Nga ra khỏi các thị trường năng lượng toàn cầu để thiết lập vị thế thống trị tuyệt đối.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Trả lời truyền thông Nga, ông Lavrov cho rằng Washington công khai đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi cam kết quốc tế và sẵn sàng sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn để kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược. Theo ông, từ các biện pháp trừng phạt kinh tế đến can thiệp chính trị, thậm chí các hành động như lật đổ chính phủ hoặc gây bất ổn, đều được Mỹ sử dụng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận năng lượng.

Nhà ngoại giao Nga nhận định việc Nga bị thu hẹp thị phần tại Châu Âu, cũng như những sức ép mới tại Balkan và các khu vực khác, phản ánh nỗ lực của Washington trong việc thiết lập vị thế thống trị đối với ngành năng lượng toàn cầu. Ông Lavrov mô tả nỗ lực của Mỹ nhằm buộc châu Âu và các quốc gia như Serbia từ bỏ năng lượng Nga là một hình thức “bóc lột kiểu mới”, buộc các nước này phải phụ thuộc vào nguồn cung khí LNG đắt đỏ từ Mỹ, từ đó làm suy yếu năng lực cạnh tranh của nền công nghiệp châu Âu. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào những tập đoàn dầu khí lớn của Nga như Rosneft và Lukoil là một phần trong chiến lược này.

Theo ông Lavrov, chính sách trên đã được triển khai qua nhiều chính quyền Mỹ, từ thời Tổng thống Joe Biden cho tới hiện nay dưới thời Donald Trump, với mục tiêu lâu dài là hạn chế vai trò của Nga trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Ông cho rằng Washington không che giấu tham vọng kiểm soát các khu vực giàu tài nguyên, trong đó có Trung Đông và Mỹ Latin, nơi dầu mỏ luôn là yếu tố trung tâm trong các tính toán chiến lược.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn mà các nguyên tắc của luật pháp quốc tế bị suy yếu, khi các cường quốc ngày càng hành động dựa trên lợi ích riêng thay vì các thỏa thuận đa phương. Theo ông, trật tự quốc tế hiện nay có dấu hiệu quay trở lại logic “kẻ mạnh quyết định”, làm gia tăng cạnh tranh địa chính trị và rủi ro xung đột kéo dài.

Nga tăng cường hợp tác tại liên minh phương Đông và phương Nam như BRICS và SCO. Ảnh: SCMP

Bất chấp các áp lực bao vây, ông Lavrov nhấn mạnh “nghệ thuật ngoại giao” của Nga đang tập trung vào việc củng cố các liên minh mới tại phương Đông và phương Nam (như BRICS và SCO).

Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước các lệnh trừng phạt đơn phương và sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng cho các đối tác tôn trọng chủ quyền và lợi ích kinh tế lẫn nhau.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo rằng những nỗ lực “gạt Nga ra ngoài lề” của Mỹ sẽ chỉ thúc đẩy quá trình hình thành một thế giới đa cực nhanh chóng hơn, nơi sự độc tôn của đồng USD và năng lượng Mỹ không còn là tuyệt đối.

Nhật Lệ

Nguồn: Yenisafak, Anadolu