Nga bàn giao thêm hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ, tăng cường năng lực phòng thủ nhiều lớp

Theo truyền thông quốc tế, Nga đã bàn giao hệ thống phòng không S-400 thứ tư trong khuôn khổ hợp đồng quốc phòng ký với Ấn Độ năm 2018, trị giá khoảng 5,43 tỷ USD.

Hệ thống phòng không S-400 ‘Triumf’. Ảnh:: Tư liệu.

Nguồn tin cho biết hệ thống đã hoàn tất kiểm tra kỹ thuật trước khi xuất xưởng và đang được vận chuyển bằng đường biển tới Ấn Độ. Dự kiến, khí tài này sẽ được tiếp nhận tại một cảng biển trong thời gian tới và triển khai trong cuối tháng 5.

Sau khi đưa vào biên chế, hệ thống S-400 mới sẽ được bố trí tại bang Rajasthan, khu vực có vị trí chiến lược gần biên giới với Pakistan, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa tầm xa và khả năng kiểm soát không phận ở khu vực phía tây.

Theo kế hoạch, hệ thống S-400 cuối cùng trong hợp đồng sẽ được bàn giao vào tháng 11 tới và triển khai tại khu vực biên giới phía đông bắc, giáp Trung Quốc. Việc hoàn tất các đợt bàn giao được đánh giá sẽ giúp Ấn Độ hoàn thiện mạng lưới phòng không nhiều lớp, tăng khả năng phát hiện, giám sát và ứng phó với các mối đe dọa trên không.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành các cuộc thảo luận trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước. Ảnh: X/@narendramodi.

Truyền thông cho biết việc tiếp nhận các hệ thống S-400 diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quốc phòng và củng cố an ninh biên giới. Một số nguồn tin cũng cho hay New Delhi đang xem xét bổ sung thêm tên lửa cho hệ thống này nhằm tăng cường dự trữ chiến lược, đồng thời nghiên cứu khả năng thiết lập cơ sở bảo dưỡng trong nước để nâng cao tính tự chủ trong vận hành, bảo trì.

Trước đó, phía Nga khẳng định việc chuyển giao các hệ thống S-400 đang được triển khai theo đúng lộ trình đã thống nhất giữa hai bên, trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng dài hạn giữa Moscow và New Delhi, và sẽ sớm hoàn tất toàn bộ hợp đồng.

Việc đưa vào vận hành thêm các tổ hợp S-400 được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ thống phòng không đa tầng của Ấn Độ, trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh khu vực và nhu cầu bảo đảm an ninh không phận ngày càng gia tăng.

Thanh Hằng

Nguồn: The Times of India